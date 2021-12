La NBA fait le point sur le statut de LeBron James après avoir été placé dans des protocoles de santé et de sécurité

LeBron James a été autorisé à revenir aux Lakers de Los Angeles. Jeudi soir, la NBA a annoncé que James n’était pas positif pour COVID-19 malgré une série de tests qui ont produit des résultats contradictoires plus tôt dans la semaine. Selon ESPN, James a renvoyé huit tests négatifs depuis son retour à Los Angeles mardi après-midi. Il a été testé positif au COVID-19 à Sacramento mardi matin.

« Après deux tests PCR négatifs effectués à plus de 24 heures d’intervalle, l’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James a autorisé les protocoles de santé et de sécurité de la NBA », a déclaré la NBA dans un communiqué. « James a été initialement placé dans les protocoles le mardi 30 novembre après qu’une série de tests ont donné des résultats contradictoires, y compris un premier test positif qui a été collecté le 29 novembre. Des tests supplémentaires ont confirmé qu’il n’était pas un cas positif.

« Conformément aux protocoles et à la pratique de test cohérente en place depuis le redémarrage de la saison 2019-2020 à Orlando, l’échantillon qui a produit le test positif initial a été réexécuté deux fois et a renvoyé un résultat négatif et un résultat positif sur deux différents instruments de PCR. En conséquence, James a subi des tests supplémentaires le 30 novembre, avec un test renvoyant un résultat négatif et un deuxième test aboutissant à un résultat cliniquement non concluant.

James n’a raté qu’un seul match alors qu’il était dans les protocoles de santé et de sécurité. Les Lakers ont battu les Sacramento Kings 117-92 mardi, et l’équipe a eu une journée de repos mercredi. Après le match des Kings, le coéquipier de James Anthony Davis a fait le point sur le quadruple champion de la NBA

« Il a dit qu’il était bon, a déclaré Davis après le match des Kings. « Je pense qu’il est asymptomatique, ce qui est bon signe, mais nous voulons nous assurer qu’il revienne. La santé est le plus important. C’est plus grand que le basket-ball. Il a une famille. Nous voulons nous assurer qu’il va bien quoi qu’il arrive . »

James n’a pas pu s’entraîner avec les Lakers car il a dû subir deux tests négatifs dans un délai de 24 heures tout en étant isolé de l’équipe. Avant le début de la saison, James a déclaré aux journalistes qu’il était vacciné. Les Lakers ont disputé 23 matchs jusqu’à présent cette saison, et James en a raté 12 en raison de blessures, de suspensions et de COVID-19.