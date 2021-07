La NBA fera un Top-75 des joueurs de l’histoire pour leur anniversaire

in

La NBA fête ses 75 ans d’existence avec l’arrivée de la saison 2021/22 de la compétition. Les franchises se battront pour détrôner les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo de la position de champion en titre et remporter l’un des anneaux les plus spéciaux de ces derniers temps.

Cette année à venir devrait être remplie de nombreux actes honorifiques pour le joueur de 75 ans. L’une des plus attendues, et qui suscite toujours beaucoup de débats, est le lancement du classement des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA.

La compétition a déjà fait un Top 50 lors de la saison 1996/97, quand elle a fêté un demi-siècle. La déclaration publiée par la NBA elle-même a révélé le processus de vote qui sera suivi pour établir le Top 75 :

« Les médias, les joueurs actuels et retraités, les entraîneurs et les dirigeants de la ligue formeront un groupe de vote qui sélectionnera une nouvelle équipe pour le 75e anniversaire de la NBA, mettant en vedette les 75 meilleurs joueurs de tous les temps. La liste sera publiée au cours du prochain mois d’octobre. .

La NBA annonce qu’elle publiera ses 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue en octobre alors qu’elle célèbre le 75e anniversaire de la ligue la saison prochaine et honorera ces joueurs lors du All-Star Game 2022 à Cleveland. – Marc Stein (@TheSteinLine) 30 juillet 2021

L’éternel débat LeBron-Jordan

L’attente la plus élevée de la liste sera en position # 1, comment pourrait-il en être autrement. Michael Jordan et LeBron James arrivent tous deux en tête des favoris pour occuper ce poste. La dernière fois que le Top a été fait (50 dans ce cas), Jordan avait quatre anneaux et LeBron avait encore sept ans pour faire ses débuts en NBA.