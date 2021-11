La NBA inflige une amende de 15 000 $ à LeBron James pour geste obscène, mis en garde contre le langage

NEW YORK – LeBron James a été condamné à une amende de 15 000 $ pour un geste obscène vendredi par la NBA, qui a également mis en garde la superstar des Lakers contre l’utilisation d’un langage profane.

James a fait le geste après avoir effectué un tir tard dans la victoire 124-116 de Los Angeles en prolongation dans l’Indiana mercredi soir.

Il avait raté une défaite à New York une nuit plus tôt après avoir été suspendu un match pour avoir frappé le centre de Detroit Isaiah Stewart au visage et avoir fait couler du sang dimanche dernier. Il a utilisé des blasphèmes dans son interview d’après-match après la victoire dans l’Indiana en discutant de la suspension.

LES TENDANCES DE ‘LESNITCH’ APRÈS QUE LEBRON JAMES OBTENU L’ÉJECTION DES FANS DE PACERS POUR ÊTRE ALLÉTÉ TROP LOIN DE CHAQUET

LeBron James (23 ans) des Los Angeles Lakers affronte les San Antonio Spurs lors de la première mi-temps d’un match de basket de la NBA, à San Antonio, le 7 décembre 2018. (Associated Press)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Vendredi également, la NBA a infligé une amende de 15 000 $ à Robert Covington de Portland pour avoir jeté son masque facial sur un arbitre mercredi. Il a reçu une faute technique et a été éjecté pour cette action, avec 49 secondes à jouer au deuxième quart de la défaite 125-121 des Trail Blazers à Sacramento.