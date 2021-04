La NBA interfère entre Pierrià Henry et Madrid

Recul dans la planification de Madrid pour la saison prochaine. Selon Encestando, une équipe de la NBA a présenté une offre à Pierrià Henry et la base pourrait quitter immédiatement TD Systems Baskonia. L’équipe basque serait déjà sur le marché à la recherche d’un remplaçant pour le joueur américain.

Ce passage de la Ligue nord-américaine (Minnesota Timberwolves, selon Chema de Lucas) laisserait sur papier l’arrivée d’Henry à Madrid la saison prochaine … en principe: On ne sait pas pour le moment quel type de contrat la base signerait et pour combien de temps.

Accord avec Madrid

Madrid avait conclu un accord avec Henry (28 ans et 1,93 mètre) et aussi avec Baskonia, une équipe avec laquelle le contrat se termine cet été. Le club basque recevrait 500 000 $ en compensation pour ne pas avoir inscrit le joueur dans le droit de premier refus.

L’Américain allait compléter le trio de bases des blancs pour la campagne 2021-22 aux côtés de la nouveauté également Thomas Heurtel et du jeune Carlos Alocen. Et, en plus, sans occuper une position étrangère: aurait un passeport Cotonou après avoir joué à Afrobasket cet été avec le Sénégal.

Profil de Henry

Un produit de l’UNC, il n’est entré en NBA que pour jouer dans les ligues d’été avec les Rockets. En fait, il a commencé comme professionnel à Tbilissi (Géorgie), d’où il a été promu: Allemagne (Ratiopharm Ulm), Israël (Hapoel Eilat), Turquie (Tofas Bursa) et Russie (Unics Kazan) jusqu’à atteindre l’Espagne avec Baskonia avec le MVP de la phase régulière de l’Eurocup sous le bras.

Henry totalise en moyenne 9,6 points et 5,5 passes décisives dans la Ligue Endesa et 10,5 points et 7,3 passes décisives dans l’EuroLeague de Turkish Airlines. Fournit la possibilité de voler dans les voies de dépassement, de déborder pour commencer les jeux et se termine avec de la puissance près de l’anneau rival.

Gabriel Deck

Le vol de Henry par la NBA serait le troisième coup dur de Madrid d’outre-Atlantique. Le premier, Facundo Campazzo, qui a changé la capitale pour Denver mi-novembre. Le départ de l’Argentin était quelque chose attendu par la grande majorité. Le départ de Gabriel Deck était une autre histoire: le deuxième coup de poing de la Ligue nord-américaine a eu lieu le 8 avril, quelques minutes après la fin du duel contre Fenerbahçe, qui a donné aux hommes de Laso une place pour les quarts de finale de l’Euroligue. Quand personne ne l’imaginait. La destination de celui de Colonia Dora était Oklahoma City Thunder.