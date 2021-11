La NBA jouera des matchs de pré-saison à Abu Dhabi à partir de 2022

16/11/2021 à 16:10 CET

.

La NBA et le ministère de la Culture et du Tourisme d’Abou Dhabi (DCT Abu Dhabi) ont annoncé mardi que les Émirats arabes unis (EAU) accueilleront les deux premiers matchs de la Ligue dans le golfe Persique en octobre 2022.

Les matchs seront de pré-saison, tandis que les équipes participantes et le lieu doivent encore être confirmés après un accord pluriannuel qui reprend, après la pause due à la pandémie de coronavirus, la stratégie de la NBA de retirer plus de matchs de ses frontières. « Cet accord marque une étape importante dans la croissance mondiale continue du basket-ball & rdquor ;, assure Marc Tatum, commissaire adjoint de la NBA, dans un communiqué transmis par la Ligue. « Cela créera des opportunités pour les garçons et les filles d’apprendre les fondamentaux et les valeurs essentielles du jeu à travers divers programmes de formation et événements amateurs », a-t-il ajouté.

L’accord comprend, en plus d’accueillir deux matchs de pré-saison, des événements interactifs pour les fans qui présenteront la présence de joueurs et de légendes de la NBA, le lancement des ligues NBA Jr. pour garçons et filles dans les écoles des Émirats arabes unis dans lesquelles le travail d’équipe et l’inclusion, ainsi que comme une série de rencontres pour promouvoir la santé et le bien-être, et un événement d’exposition pour la NBA 2K League, la ligue virtuelle de la NBA.

L’annonce de démontre davantage la position de l’émirat en tant que site de premier plan pour les sports mondiaux et attirant les meilleurs talents. L’ajout de la NBA à notre impressionnant portefeuille annuel d’événements sportifs et de divertissement ne fait que renforcer la position de la capitale des Émirats arabes unis en tant que centre d’excellence sportive. Nous attendons avec impatience que la NBA joue un rôle essentiel dans le développement des jeunes talents et des modes de vie sains », a déclaré SE. Mohamed Khalifa Al Moubarak, président de la DTC Abu Dhabi.

De plus, cette collaboration fera de DCT Abu Dhabi, à travers la marque « Visit Abu Dhabi », l’initiative de promotion touristique de la capitale des Émirats arabes unis, un partenaire touristique officiel de la NBA en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Chine.