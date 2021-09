La NBA menace à nouveau la carrière du Real Madrid

Que le radar de la NBA regarde au-delà des frontières des États-Unis, tout le monde le sait maintenant. Mais l’urgence de ces temps, où tout le monde veut être le premier, pousse les scouts et les journalistes à regarder des joueurs de plus en plus jeunes et à les étiqueter de futures stars potentielles du basket-ball. C’est ce qui s’est passé avec le dernier article de Mike Schmitz pour ESPN. Le journaliste est uno de los mayores expertos estadounidenses en todo lo que tiene que ver con el draft de la NBA y, después de ver los campeonatos organizados por la FIBA este verano en Europa y África, ha elaborado una lista de 11 promesas, todas ellas de 16 años ou moins, à prendre en compte à moyen terme comme candidats à la traversée de l’Atlantique.

Le plus frappant est celui de ces 11 noms, plus d’un tiers appartiennent aux carrières des équipes espagnoles, dont trois de la Ligue Endesa, dont les deux qui ont le plus attiré l’attention de Schmitz. Ils sont la base du Russe du Real Madrid, Ergon Demin, et l’attaquant (qui pointe du doigt) du Portugais de Joventut, Ruben Prey. Les deux autres joueurs qui figurent également sur la liste sont, également du Real Madrid, l’attaquant allemand Declan Duru, et de l’Unió Sportiva Sant Cugat, le centre malien Ladji Coulibaly. Voici ce qui a retenu l’attention de chaque journaliste :

Ergon Demin, 15 ans

Cette base est considérée comme la plus grande promesse du basket-ball russe et le Real Madrid a officialisé sa signature pour les six prochaines saisons il y a quelques jours à peine. Il est frappant, bien que de plus en plus fréquent, qu’il mesure 2 mètres étant la base. Et ce que Schmitz a vu au Championnat d’Europe U16, où Demin jouait un an de moins que la plupart, l’a vraiment impressionné. “Il a brillé comme l’un des meilleurs projets à long terme au-delà de nos frontières. C’est la taille idéale pour un fond de teint moderne et l’attention, l’intensité et l’équilibre que vous attendez d’une promesse internationale. Corriger constamment en défense et diriger l’attaque sans s’arrêter, il a fait preuve d’un sens du jeu et d’une maturité rarement vus chez les joueurs de son âge, au-delà des jeunes monstres comme Doncic. ».

Bien qu’il ait joué le tournoi en tant que remplaçant en raison de son âge, ses moyennes en 40 minutes auraient été de 21,1 points, 6,9 rebonds, 3,5 passes décisives et 3,8 interceptions. Il peut également servir d’escorte, mais même s’il s’est retrouvé à ce poste, Schmitz ne doute pas qu'”il a suffisamment de ressources pour élargir la piste et créer ses propres espaces en tant que tireur”. Il ressort de lui que, bien qu’il ait une moyenne de 30% en triple, sa mécanique de tir est excellente et qu’il est normal qu’il finisse par améliorer significativement ce pourcentage. Il rappelle également qu’au cours de l’Europe a fait 13 3-points en 116 minutes, plusieurs d’entre eux au-delà de la distance à trois points de la NBA. Il considère également Demin comme un défenseur compétitif qui peut devenir un facteur important de ce côté du terrain. Et prend fin: “C’est la meilleure promesse russe depuis Andrei Kirilenko”.

Ruben Prey, 16 ans

Bien qu’il ait joué jusqu’à présent de nombreuses minutes en tant qu’attaquant, le Portugais de Joventut ambitionne de terminer sa carrière d’intérieur et même de pivot. Son 2,07 avec seulement 16 ans ainsi ils indiquent. Selon Smith, c’était l’un des joueurs qui a le plus attiré l’attention des dépisteurs NBA au Championnat d’Europe à Sofia grâce à ses 17 points, 18,3 rebonds, 2 interceptions et 5,3 contres en moyenne. Il est le seul joueur de l’histoire des tournois de niveau junior FIBA ​​à signer ces chiffres., qui ont fait de lui la star du jeu intérieur européen. “Avec beaucoup de travail physique devant lui, son agilité, ses bonnes mains et son instinct défensif font de lui une star potentielle. Son timing pour placer des blocs près du bord est peut-être sa vertu la plus évidente à ce stade de sa carrière, mais sa capacité à attraper n’importe quelle balle qui entre dans sa zone et son agilité pour terminer le panier de presque n’importe où peuvent être, à la longue, presque plus décisif”, dit le journaliste.

Declan Duru, 14 ans

Si un joueur a le mérite d’entrer dans cette liste improvisée, c’est bien l’attaquant allemand Declan Duru. Avec seulement 14 ansJouant contre des joueurs de 16 ans, l’autre joueur du Real Madrid nommé par Schmitz est le plus gros tirage au sort. Bien qu’il ait ses raisons. Avec beaucoup moins de minutes sur la piste que les autres, sa capacité physique le fait entrer directement dans le radar de la NBA. Ses moyennes en 40 minutes auraient été de 14,3 points et 11,3 rebonds. Le journaliste la compare à ce qu’a fait Usman Garuba lorsqu’il était MVP des moins de 16 ans européens également à 14 ans (22,5 points, 17,2 rebonds, 2,8 passes décisives, 2,6 interceptions et 3,9 contres). Il est clair que Duru n’a pas montré un développement aussi précoce dans de nombreux aspects du jeu et que a beaucoup de choses à améliorer, notamment les lancers francs (41% correct). Mais il n’en est pas moins vrai qu’avec ce qu’il a déjà, il a pu signer en grand nombre dans la carrière du Real Madrid et que le 17 buts et 13 rebuts marqués lors de la victoire contre la Croatie, plus un dunk digne d’une affiche, ils ont déjà fait inscrire leur nom sur tous les agendas. “J’espère que Duru explosera aux européennes l’été prochain”dit Schmitz.