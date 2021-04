La NBA met en garde les équipes sur les conséquences du procès de Derek Chauvin

19/04/2021

Activé à 22:52 CEST

Semaine chaude en NBA. En vue de le jugement du procès de Derek Chauvin, un ancien policier américain impliqué dans la mort de George Floyd à Minneapolis, la Ligue a mis en garde contre la possibilité que des protestations et des joueurs décident de se lever et de ne pas jouer.

Tel que rapporté par Adrian Wojnarowski d’ESPN, dans la NBA est claire que la possibilité d’avoir à reporter les matchs est sur la table et la ligue et les top managers des franchises travaillent déjà à trouver des dates alternatives avec un calendrier déjà saturé.

Chauvin, qui a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation, fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et de meurtre au deuxième degré dans la mort de Floyd, après que l’ancien officier ait tenu son genou sur le cou de la victime pendant plus de neuf minutes en mai 2020. La sentence, selon des sources judiciaires, est attendue pour le lundi 26 avril prochain.

La semaine dernière, lLes Timberwolves du Minnesota et les Brooklyn Nets ont déjà décidé de reporter leur match après le coup de feu de la police de Minneapolis contre un homme noir non armé, Daunte Wright, lors d’un contrôle de la circulation.