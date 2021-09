“La NBA n’a pas manqué de bien comprendre la grande qualité de Ricky”

09/08/2021 à 09:54 CEST

L’entraîneur espagnol, après avoir dirigé l’équipe lors de l’épreuve olympique l’été dernier, a passé en revue dans une interview pour Radio Marca la situation actuelle de deux de ses joueurs : Ricky Rubio et Juancho Hernangómez.

Sur la base de Masnou, à propos de son dernier transfert, il a commenté : “La NBA, c’est un autre monde, il y a des paramètres différents. Je ne veux pas dire que c’est mieux ou pire, mais la NBA pour une raison ou une autre n’a pas pleinement compris la grande qualité et la grande capacité de Ricky. Espérons que Cleveland le fera, mais cela ne dépend pas de nous. »

Pour ajouter que, dans la sélection, il est un acteur clé. Il l’a démontré avec ses grandes performances : « Dans le cas de Ricky, il y a la fierté de son grand engagement et le désir de bien faire en équipe nationale, où notre système et la façon de les utiliser est de le mettre un peu au centre du projet vous permet de vous donner ces satisfactions et de prendre ces joies que vous méritez en tant que personne et en tant que joueur“.

À propos de Juancho Hernangómez et de sa récente signature pour les Celtics, il a déclaré ce qui suit : Dans le cas de Juancho, c’est une très bonne opportunité pour lui, car en ce moment il y a de la place dans la rotation pour un joueur comme lui. C’est une équipe qui a toujours eu ce genre de joueur, du type Tatum, Brown et je pense qu’ils peuvent s’intégrer avec les Celtics. Je crois sincèrement que c’est l’opportunité ou le train qui passe et dans lequel Juancho peut définitivement sauter et entrer pleinement en tant que joueur de rotation permanent dans une équipe de haut niveau”.