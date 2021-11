La NBA oublie John Wall

La moitié des douze derniers joueurs choisis (depuis 2010) avec le convoité n°1 au repêchage NBA ne sont pas sur les courts en cette ouverture de la saison 2020-21. Il y a des problèmes délicats avec des problèmes physiques (Markelle Fultz, Zion Williamson), avec des problèmes sociaux (Kyrie Irving), avec des problèmes contractuels (Ben Simmons). Il y a un cas de déception sportive si grande qu’elle n’a même pas duré dans la cour des grands (Anthony Bennett), quelque chose qu’Andrew Wiggins a fait sous un profil plus bas que prévu, bien plus. Le sixième est John Wall, qui marque cette barrière avec le choix 1 de 2010, sensation universitaire à Raleigh qui a ensuite passé un an dans le Kentucky et a été propulsé en NBA, devant une poignée de joueurs qui n’ont pas bien réussi non plus : Evan Turner, Derrick Favors (un autre qui, au moins, a fait un long carrière en NBA, Wesley Johnson, ce DeMarcus Cousins ​​​​qui est passé de 100 à 0 et que personne n’a signé dans ce parcours, Ekpe Udoh, Greg Monroe, Al-Farouq Aminu… les meilleurs arrivent aux 9e et 10e places : Gordon Hayward et Paul George.

Wall est toujours un joueur des Houston Rockets, mais le grand public l’a totalement oublié. Avant cette saison, il avait convenu avec la franchise texane qu’il ne jouerait pas en attendant un échange qui lui permettrait d’aller vers une destination plus ambitieuse et aux Rockets d’obtenir quelque chose en retour. Aussi petit soit-il, juste quelques atouts sous la forme de choix de repêchage. Bien sûr, la pensée était volontaire : Des semaines ont passé et pas une page n’a été déplacée. Personne ne s’appelle les Rockets, et la chose normale maintenant est que John Wall continue comme ça tout au long de la saison 2021-22. Cela a été confirmé par Adrian Wojnarowski, qui a presque officialisé ce qui était un secret de polichinelle : « Il semble de plus en plus clair qu’il ne jouera pas. Aux Rockets c’est sûr, et personne ne veut faire de transfert car leur contrat est prohibitif.

Normal. Seul Stephen Curry (45,7 millions de dollars pour un éternel MVP en herbe) gagne plus cette saison que Wall, qui remporte 44,3 millions. Le même que James Harden et un peu plus que Russell Westbrook (44,2). Ce joueur, cet investissement de plus de 44 millions (plus que le plafond salarial d’une franchise lors de la saison 2004-05) n’est pas avec l’équipe. Peu importe qu’il soit sur le terrain et il ne semble pas vouloir jouer non plus. Pour le prochain cours, il a une option de joueur de plus de 47 millions qu’il va évidemment exécuter. Et le rachat, la solution habituelle à ce type d’enchevêtrement, Elle n’est pas envisagée par un Mur qui ne veut rien céder de son argent pour être libre. Il ne négociera pas. Acceptez de continuer comme ça. La situation est embarrassante dans une NBA dans laquelle d’autres affaires sont plus médiatiques (Simmons, Kyrie…) mais dans lesquelles tout le monde (joueurs, propriétaires) prend des notes (de tout : Simmons, Kyrie…) pour une convention collective à venir qui sont déjà closes.

Mur, quoi Il a gagné plus de 188 millions de dollars rien qu’en contrats NBA, il a 31 ans. Il n’y a pas si longtemps, bien que cela puisse paraître, il était l’une des grandes stars de la Ligue. Il a été étoile cinq années de suite (2014-18), deuxième dans la catégorie recrue de l’année uniquement parce que Blake Griffin était d’accord avec lui après ne pas avoir frappé les pistes lors de sa première saison. ET au cours de la saison 2016-17, il a culminé : 23,1 points, 4,2 rebonds et 10,7 passes décisives la troisième saison consécutive au-dessus de 17 + 10. Et quelques exploits en séries éliminatoires pour mener les Wizards au septième match des demi-finales de l’Est (4-3 contre les Celtics). A 27 ans et dans une période fabuleuse avec une équipe montante, la prolongation était une question de logique : 170 millions pour quatre années supplémentaires. Avant, en 2013, il avait signé son extension de recrue pour 80 millions.

Mais, bien sûr, les blessures sont arrivées. Une transe étrange et fatale s’est ajoutée à certains problèmes de genou qui ont fini par devenir chroniques: blessure au talon, infection suite à l’opération et fracture du tendon d’Achille suite à une chute à domicile. Lors de la saison 2017-18, il a disputé 41 matchs, lors des 32 suivants, les 2019-20 qu’il a passés à blanc et ainsi, sans être retourné sur les courts, il a été échangé par les Wizards, la franchise dans laquelle il détient les records de aides et vols qualifiés et est quatrième pour les points. Avec un premier tour conditionnel lié à son contrat, il est allé aux Rockets en échange de Russell Westbrook. Un problème pour un autre… même si ce n’est pas un problème le même que l’autre. Donc le tour pour les Texans.

Le mur est revenu et il a joué 40 matchs la saison dernière. Il a récolté en moyenne plus de 20 points et près de 7 passes décisives, avec de très mauvais pourcentages et beaucoup de ballon dans les mains.. C’était un joueur, il a toujours été, avec peu de tirs et beaucoup de vitesse, un premier pas et une vision du jeu explosifs. Dans tout cela, les années et les blessures avaient fait des ravages. Les Rockets, qui ont également largué James Harden, se sont lancés dans la reconstruction et n’ont plus eu besoin de ses services. Et s’il y a une équipe en herbe qui pense que Wall pourrait leur être utile, ils n’évaluent certainement pas leur capacité actuelle à ces 92 millions de dollars garantis jusqu’à l’été 2023. Et puisque le rachat n’est pas sur la table, il n’y a pas de sortie. Une situation moche, peu importe à quel point elle avançait sur la pointe des pieds dans une Ligue qui génère tant d’actualités jour après jour.