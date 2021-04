La NBA prend la défense de Westbrook: « Cela ne peut être toléré »

La saison de la «nouvelle normalité», aussi rare qu’elle soit pour tout le monde, en est une de plus pour Russell Westbrook. Le meneur explosif des Washington Wizards, en route pour sa quatrième saison avec un triple-double en moyenne, il continue de combiner les deux fronts qui l’ont accompagné tout au long de sa carrière: la statistique et la critique. Histoire connue. Aucun changement de scénario n’était attendu dans la capitale américaine et ce n’est pas le cas. Le début du cours n’a pas aidé: le premier match est devenu son premier triplé statistique de la saison, mais aussi sa première défaite. L’un des nombreux restants à venir. Il a fallu cinq matchs aux Wizards pour remporter leur première victoire. La victoire, déjà en sixième, est venue sans Westbrook; la précédente tombe, accompagnée d’un triple-double de la sienne. Exaspérant. Même pour Russell, formé à l’art de faire face à la critique. Et à chaque fois plus. Tout au long du parcours, les résultats ne lui ont permis qu’une brève période de respiration facilement identifiable: du 14 février au 27 février du même mois. Sept victoires en huit matchs pour une équipe qui semblait ressuscitée. Une séquence positive pour montrer qu’avec Westrbook, non seulement vous pouvez gagner; cela peut être beaucoup plus facile.

Cela a duré ce que cela a duré. Après le sprint positif, nouveau freinage. Presque plus difficile que tout ce qui précède. La saison à Washington a été difficile, en particulier pour Russell, qui a commencé avec des quadriceps douloureux qu’il a laissés derrière lui. Protocoles de santé, franchise avec des jeux plus différés, etc. Les victoires sont survenues quand il semblait que l’équipe était déjà capable de montrer son vrai potentiel, comme si tout ce qui précède avait été irrémédiablement influencé par les divers revers qui éclaboussaient. Une image irréelle. Un cri d’espoir qui s’est épuisé. Ils continuent d’ajouter plus de défaites que de victoires et le calendrier se resserre, avec un accès aux éliminatoires très éloigné et un play-in insaisissable entre les nombreuses mains qui tentent de l’atteindre. Et, encore une fois, la critique. Bien sûr, avec Westbrook sur la cible. Même leur performance hyperbolique contre Indiana, avec un triple-double (35 + 14 + 21) que personne d’autre n’a réussi à signer dans l’histoire de la compétition, ne les a fait fuir. « Ce Westbrook … Emmenez-le à Barcelone ou au CSKA et dites-lui d’être champion d’Europe: il n’y a aucune possibilité que cela se produise », a déclaré Dino Radja.

Il a trouvé un contrepoint. Sur TNT, où il a déjà fait certaines des déclarations les plus controversées de la saison, Shaquille O’Neal s’est intensifié. Paradoxalement, pour sa défense, une tendance peu commune au sein d’une vieille garde qui, normalement, discrédite l’ère actuelle du basket-ball pour élever la sienne. « (Westbrook) est l’un de mes joueurs préférés. Malheureusement, dans ce métier, tous les grands ont dû passer par ça: Dr. J, Michael Jordan, Isiah, Magic, moi-même, D. Wade … Pour obtenir ce maximum de respect, vous avez besoin d’une bague. Quand vous êtes un grand joueur et que vous frappez de gros chiffres, les gens diront toujours: «Attendez d’avoir un championnat». Si vous n’obtenez pas de championnat, il semble que vous n’ayez rien accompli « , observez à ce sujet. En plus, ajoutez plusieurs noms, tous de grandes légendes, considérées comme telles, qui sont restées sans gloire dans leurs carrières prolifiques. «Vous ne pouvez pas dire qu’Allen Iverson ou John Stockton ne sont pas parmi les meilleurs meneurs de jeu de l’histoire. On ne peut pas dire que Karl Malone ou Charles Barkley ne font pas partie des meilleurs intérieurs; mais c’est comme ça que la NBA est », abandonne le pivot, également légendaire.

« Tout le monde pense que c’est fini … »

Shaquille n’a pas été le seul. Son principal partenaire dans les Wizards, et meilleur buteur de la compétition, Bradley Beal, avait déjà élevé la voix à plusieurs reprises. « Il est l’un des meilleurs coéquipiers que j’aie jamais eu. Il adore le basket. Il aime ce sport dans toute sa plénitude », a-t-il poursuivi. Un éloge sans faille qui, cependant, comptait sur le fait qu’il provenait de la franchise elle-même. Pas maintenant. Duncan Robinson, attaquant du Miami Heat, a également rejoint le parti: «La critique de ce type de Russell ne peut être tolérée. Je sais que les gens diront toujours qu’ils accumulent des statistiques ou recherchent des statistiques, mais ils l’ont aussi fait avec des victoires. Ce dont il est capable en l’absence de Bradley Beal est tout simplement incroyable. Je ne pense pas qu’il reçoive toute l’appréciation qu’il mérite », dit-il dans son propre podcast, le Duncan Robinson Podcast.

MVP en 2017, Russell est proche du triple du double de sa moyenne statistique de carrière. En Oklahoma, où il était sur le ring, à Houston, la saison dernière, ou maintenant, dans les Wizards, ses chiffres ont toujours été au sommet de la ligue. S’il suit le cours naturel des événements, il finira par être le joueur avec le plus de triple-doubles de l’histoire, devant le 181 d’Oscar Robertson. Du point de vue de Duncan Robinson, un fait qui devrait être d’autant plus valorisé: «Le fait que je fasse ça depuis si longtemps le rend si impressionnant … Tout le monde semble penser que c’est encore et encore. Il y a des gens qui diront jusqu’à ce qu’il soit difficile de gagner, mais la réalité est qu’ils ont été dans de très bonnes équipes. Il y a une idée fausse d’attribuer tout cela aux championnats, mais il y a plus que cela. C’est juste incroyable que je puisse jouer à un si haut niveau pendant si longtemps. »Des compliments aux oreilles habituées à la boue, mais qui continuent à ajouter des points, des rebonds et des passes décisives.