La NBA publie des protocoles aux équipes pour la sécurité contre les virus cette saison

La NBA a publié mardi des protocoles provisoires de santé et de sécurité à ses équipes, détaillant comment les joueurs non vaccinés seront testés beaucoup plus souvent que leurs collègues vaccinés et seront confrontés à de nombreuses autres restrictions.

Parmi les règles pour les joueurs non vaccinés : ils ne pourront pas manger dans la même pièce avec des coéquipiers ou du personnel vaccinés, doivent avoir des casiers aussi loin que possible des joueurs vaccinés, et doivent rester masqués et à au moins six pieds de tous les autres participants à toute réunion d’équipe.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

De plus, les joueurs non vaccinés seront “obligés de rester à leur domicile lorsqu’ils se trouvent sur leur marché national”, ont-ils déclaré aux équipes dans le projet de règlement, dont une copie a été obtenue par l’Associated Press. Ils devront également rester dans les hôtels de l’équipe lorsqu’ils seront sur la route. Dans les deux cas, il existe des exceptions autorisées limitées – comme aller faire l’épicerie, emmener les enfants à l’école, etc.

Et les joueurs non vaccinés ne seront pas non plus autorisés à se rendre dans des « établissements à haut risque », a déclaré la NBA, tels que les restaurants, les bars, les clubs, les lieux de divertissement et les grands rassemblements intérieurs.

La ligue travaille avec la National Basketball Players Association pour finaliser les protocoles, mais certains détails ont été convenus il y a des semaines – y compris des dispositions selon lesquelles les joueurs non vaccinés seront testés lors de tous les entraînements, voyages, activités d’équipe et jours de match. Les joueurs entièrement vaccinés ne seront pas soumis à des tests, à quelques exceptions près.

Les joueurs entièrement vaccinés – la catégorie dans laquelle se trouve au moins 90 % de la ligue – seront en grande partie de retour à leurs activités habituelles. Les joueurs non vaccinés recevront des tests rapides les jours où les équipes s’entraînent, voyagent ou organisent des événements d’équipe similaires, et auront besoin de tests en laboratoire les jours de match.

“Un mandat de vaccination pour les joueurs de la NBA nécessiterait un accord avec la Players Association”, a déclaré mardi le porte-parole de la NBA, Mike Bass. “La NBA a fait ces propositions mais le syndicat des joueurs a rejeté toute exigence de vaccination.”

Plus tard, la NBPA a répondu en célébrant le taux de vaccination de 90 % et comment il dépasse le pourcentage national. “La vraie histoire n’est pas pourquoi la vaccination n’est pas obligatoire dans la NBA. La vraie histoire pour les partisans de la vaccination est de savoir comment pouvons-nous imiter les joueurs de la NBA”, a déclaré la directrice exécutive du syndicat, Michele Roberts.

LeBron James des Lakers de Los Angeles dit qu’il ne veut pas dire aux gens quoi faire concernant les vaccinations. Mais James – qui compte plus de 50 millions de followers sur Twitter et près de 100 millions sur Instagram – a révélé mardi qu’il était vacciné. Et comme beaucoup d’autres grands noms de la NBA tels que Damian Lillard de Portland, son coéquipier des Lakers Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, James a déclaré qu’il avait obtenu les coups pour assurer la sécurité de sa famille.

“Je pense que chacun a son propre choix de faire ce qu’il pense être bon pour lui-même et sa famille et des choses de cette nature”, a déclaré James. “Je sais que j’étais très (sceptique) à propos de tout ça. Mais après avoir fait mes recherches et des choses de cette nature, j’ai senti que c’était mieux adapté non seulement pour moi, mais pour ma famille et mes amis. Et, vous savez, c’est pourquoi j’ai décidé de le faire.”

Certains des meilleurs joueurs de la NBA, dont Bradley Beal de Washington et Andrew Wiggins de Golden State, ont déclaré qu’ils n’étaient toujours pas vaccinés. La star de Phoenix Devin Booker a raté le début du camp parce qu’il a été testé positif, révélant cela au cours du week-end mais ne disant pas s’il était vacciné. D’autres, comme Kyrie Irving de Brooklyn – un vice-président de la NBPA – ont également refusé de divulguer leur statut vaccinal, bien qu’Irving n’assistant pas en personne à la journée des médias des Nets lundi suggère clairement qu’il reste non vacciné.

Irving s’est entraîné avec les Nets mardi à San Diego, où ils organisent un camp d’entraînement.

Le statut de Wiggins et Irving est particulièrement épineux puisque les ordonnances locales à San Francisco et à New York les obligeraient à être vaccinés ou à bénéficier d’une exception de ligue – Wiggins a déjà essayé cela et a échoué – afin de jouer dans des matchs à domicile, ce qui constitue évidemment la moitié du programme. Irving devrait gagner environ 35 millions de dollars cette saison, Wiggins près de 32 millions de dollars.

La différence entre les joueurs vaccinés et non vaccinés régira également les règles entourant ce qui se passe lorsque la recherche des contacts signale un joueur comme étant potentiellement exposé à une personne positive pour COVID-19, a déclaré la NBA aux équipes.

Ceux qui sont complètement vaccinés ne seront pas obligés de se mettre en quarantaine dans la plupart des cas, mais auront besoin de sept jours de tests. Les joueurs non vaccinés signalés par la recherche des contacts devront être mis en quarantaine pendant sept jours.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La NBA et les joueurs travaillent toujours sur certains sujets finaux, tous dans l’espoir que cette saison – contrairement à l’année dernière – ne verra pas de vagues de reports de matchs ou de joueurs manquant de longues périodes à cause du virus. Les sujets restants incluent ce qui déclencherait le besoin de tester les joueurs entièrement vaccinés.

Certaines règles de la saison dernière s’appliqueront toujours, du moins pour commencer cette saison. Tous les joueurs et le personnel, quel que soit leur statut vaccinal, doivent porter des masques dans presque toutes les situations à l’intérieur des installations de l’équipe, pendant les déplacements et sur le banc pendant les matchs. La règle du banc ne s’appliquera pas aux entraîneurs-chefs, qui ne sont pas tenus de se masquer pendant les matchs.

En outre, il avait été précédemment convenu que toute personne à proximité des joueurs – le personnel des stats, les préposés aux équipes, même les arbitres de la NBA – devait être vaccinée.