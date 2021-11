La NBA récompense Ricky Rubio pour son travail social

La NBA a annoncé ce jeudi que le garde espagnol des Cleveland Cavaliers, Ricky Rubio, avait reçu le prix « NBA Cares Community Assist » en reconnaissance « de ses efforts continus pour améliorer la vie des enfants et des familles., en particulier ceux touchés par le cancer, avant la saison NBA 2021-22. »

C’est la cinquième année que la NBA décerne le prix à un joueur « pour son travail impressionnant depuis la fin de la saison régulière et le début de la suivante ».

Selon la NBA, le joueur « s’engage à fournir des ressources et à améliorer l’expérience hospitalière pour les patients atteints de cancer et leurs familles dans son Espagne natale et aux États-Unis à travers la Fondation Ricky Rubio. »

En avril, Rubio a sorti « I Am Ready » (Je suis prêt), un programme virtuel pour faciliter ces expériences aux patients patients cancéreux subissant des traitements de radiothérapie.

Le programme, qui à livrer à 1 000 jeunes patients aux États-Unis lors de la saison NBA 2021-22, présente Rubio guidant les enfants sur ce à quoi s’attendre, ainsi que par le biais d’une formation pour réduire leur peur et leur anxiété face au traitement, rappelle la NBA.

En septembre, en collaboration avec la Fondation « LaCaixa », Rubio a annoncé la construction d’une nouvelle zone de réadaptation thérapeutique à l’hôpital Vall d’Hebron à Barcelone augmenter de près de 40 % le nombre d’enfants et d’adolescents que l’hôpital peut desservir.

Au cours du même mois, La Fondation Ricky Rubio a également financé un séjour d’une semaine pour une famille luttant contre le cancer à Dreams Village, « dont l’objectif est d’avoir un impact positif sur le rétablissement des patients », ajoute la NBA.

« C’est un honneur de recevoir le prix » NBA Cares Offseason Community Assist « », a déclaré Rubio dans un discours publié par la NBA.

« Il y a beaucoup de joueurs NBA qui font la différence dans leurs communautés et j’ai la chance d’avoir été choisi.. Depuis que j’ai commencé à jouer au basketball, j’ai toujours réfléchi à la façon de profiter du sport et de la communauté. J’ai caressé l’idée de créer une fondation jusqu’à ce que la décision d’agir devienne plus personnelle et claire : ma mère a reçu un diagnostic de cancer du poumon à l’été 2012 et lors d’une de mes dernières conversations avec elle, je lui ai promis que je le ferais. tout ce qui était en mon pouvoir pour aider les autres », ajoute-t-il

Le PDG des Cavaliers, Koby Altman, remettra le prix à Rubio lors d’une cérémonie sur le terrain avant le match à domicile des Cavaliers ce soir contre les Golden State Warriors. De plus, Kaiser Permanente, qui promet le prix, et La NBA fera un don de 10 000 $ au nom du joueur à la Fondation Ricky Rubio.

Le ‘NBA Cares Community Assist Award présenté par Kaiser Permanente’ « reconnaître un joueur NBA chaque mois pendant la saison qui reflète le mieux la passion que partagent la ligue et ses joueurs pour redonner à leurs communautés. »