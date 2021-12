La NBA réduit la quarantaine obligatoire à 6 jours

Les joueurs et entraîneurs vaccinés pourront terminer leurs quarantaines au bout de six jours (avant ils étaient 10) et les tests anti-Covid montrent que les personnes concernées ne sont pas un risque pour les autres. Comme ESPN a avancé, cette nouvelle mesure pourrait affecter de nombreux joueurs actuellement positifs.

