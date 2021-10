La NBA refuse à nouveau de tenir tête à la Chine après l’interdiction des diffusions des Celtics

La NBA malheureuse et veule n’a même pas pu passer la première semaine de la nouvelle saison sans se prosterner devant ses futurs maîtres chinois. Les communistes chinois refusent désormais de diffuser les matchs des Boston Celtics après qu’un de ses joueurs se soit prononcé contre le régime brutal. La Chine est le plus grand marché de la NBA et les revenus chinois parlent assez fort pour faire taire le charabia de justice sociale situationnelle de la ligue.

Mercredi, les Celtics Enes Kanter, un centre de 6’10 » de Turquie maintenant dans sa 11e saison NBA, a tweeté une vidéo critiquant le dirigeant chinois Xi Jinping et le gouvernement chinois. Il a osé dire à la dictature chinoise de libérer le Tibet et a accusé la Chine de brutalité contre les groupes musulmans et de priver le Tibet de ses droits humains :

« Le gouvernement chinois a envoyé des Ouïghours, ainsi que des Kazakhs, des Tadjiks et d’autres groupes musulmans dans des camps de concentration pour… tout ce qui ne correspond pas au programme du Parti communiste chinois…. C’est tellement décevant que les gouvernements et les dirigeants des pays à majorité musulmane gardent le silence pendant que mes frères et sœurs musulmans se font tuer, violer et torturer. « Seul le peuple tibétain devrait décider à 100 % de l’avenir du Tibet. Le Tibet appartient au peuple tibétain, et j’espère et je crois que le Tibet atteindra son indépendance. Dictateur brutal de la Chine, Xi Jinping, j’ai un message pour vous et vos hommes de main. Je le répète, encore et encore, haut et fort. J’espère que vous m’entendez : Libérez le Tibet. Tibet libre. Tibet libre.

Plus vite que vous ne pouvez le dire, « Daryl Morey », l’homme qui en 2019, alors directeur général des Houston Rockets, a mis la Chine en colère en se tenant aux côtés de Hong Kong dans sa quête de liberté, la Chine a fermé les diffusions des matchs de Boston pour la saison. Le porte-parole de la Chine, Wang Wenbin (sur la photo ci-dessus), a déclaré que son pays n’accepterait pas d’attaques remettant en cause le soi-disant « progrès » du Tibet. Il y a deux ans, les commentaires de Morey sur les réseaux sociaux ont incité la Chine à interdire toutes les diffusions de la NBA pour cette saison.

En 2019, des stars de la NBA comme LeBron James ont refusé de soutenir Morey ou la Chine. James fait fortune grâce à un contrat de chaussures chinoises et il a déclaré que Morey était mal informé sur la Chine. La lâche NBA a qualifié les remarques de Morey de « regrettables ».

Si Boston échange Kanter ou le libère, leurs jeux pourraient revenir sur les plateformes médiatiques chinoises.

Le bureau du Dalaï Lama à Washington, DC a publié une déclaration sur Kanter à ESPN, montrant plus de soutien à son égard que la NBA n’en a jusqu’à présent. Le site officiel de la NBA déclare : « La NBA n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat et les Celtics ne s’entraînaient pas jeudi. Il n’était pas non plus clair dans l’immédiat combien de temps dureraient les plans de Tencent de ne pas diffuser les Celtics. … Les dirigeants communistes chinois sont extrêmement sensibles à tout ce qu’ils considèrent comme une ingérence extérieure dans les affaires politiques intérieures.

L’écrivain d’Outkick, Anthony Farris, a noté que la NBA ne pourrait probablement pas survivre comme elle le fait actuellement sans ses revenus chinois. Ainsi les lèvres velcro de la NBA sur les atrocités des droits de l’homme en Chine.