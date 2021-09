La NBA rejette la demande d’exemption religieuse d’Andrew Wiggins pour le vaccin; ne jouera pas aux matchs à domicile des Warriors

La NBA a refusé la demande d’exemption religieuse du joueur des Golden State Warriors Andrew Wiggins afin qu’il puisse contourner une exigence de vaccin contre le coronavirus de San Francisco pour jouer à l’intérieur de l’arène d’origine de l’équipe.

En conséquence, Wiggins ne sera pas éligible pour jouer à domicile au Chase Center à moins qu’il ne se fasse vacciner, selon ESPN.

“La NBA a examiné et rejeté la demande d’Andrew Wiggins d’une exemption religieuse de l’ordonnance du ministère de la Santé publique de San Francisco exigeant la vaccination COVID-19 pour tous les participants âgés de 12 ans et plus lors de grands événements en salle”, a déclaré la NBA dans un communiqué.

Le département de la santé publique de San Francisco a déclaré vendredi que tous les fans qui assistent aux matchs et les joueurs des Warriors doivent être vaccinés.

La NBA VA DE L’AVANT AVEC UN PLAN DE TESTER SOUVENT LES JOUEURS NON VACCINÉS

Andrew Wiggins des Golden State Warriors tire le ballon lors du match contre les Memphis Grizzlies le 21 mai 2021 au Chase Center de San Francisco. (.)

“Dans les grands et les méga événements en salle, tous les clients de 12 ans et plus doivent être vaccinés à ce moment-là”, indique le communiqué du département, selon SFGate. “En vertu de l’ordonnance actuelle, s’ils ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas entrer dans les zones intérieures quelle que soit la raison pour laquelle ils ne sont pas vaccinés et ne peuvent pas tester cette exigence même s’ils ont une exemption médicale ou religieuse. Cette même règle s’applique aux artistes interprètes ou exécutants et aux joueurs employés par l’hôte en général et les méga événements en salle qui sont couverts par les exigences de vaccination de l’arrêté sanitaire. »

La NBA exige que les entraîneurs, arbitres et autres affiliés aux équipes soient vaccinés à l’exception des joueurs.

La règle vaccinale de San Francisco ne s’applique pas aux équipes visiteuses.

La ville de New York a une exigence similaire et les Knicks ont annoncé vendredi que tous ses joueurs avaient été vaccinés, selon ESPN.