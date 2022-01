La NBA reprogramme les matchs reportés et procède à d’autres ajustements

La NBA a reprogrammé les 11 matchs qui avaient été reportés en décembre pour des raisons liées au virus et a décalé les heures ou les dates de 10 autres matchs pour aider à s’adapter à ces changements.

Toronto avait six matchs touchés, Chicago en avait cinq et Brooklyn en avait quatre. Au total, 18 des 30 équipes de la ligue ont vu au moins une date de match modifiée par les reports ou les ajustements futurs, qui ont tous été révélés lundi.

Il y a maintenant sept équipes qui ont joué au moins un passage pour jouer quatre matchs en cinq soirs : Chicago, Toronto, Brooklyn, Cleveland, Miami, La Nouvelle-Orléans et Denver. Le calendrier original de la NBA ne prévoyait pas de tels étirements, bien que cela soit inévitable avec les changements.

« L’objectif et la priorité ici étaient d’éviter que les équipes ne jouent trois matchs en trois nuits et de rechercher une approche intermédiaire », a déclaré Evan Wasch, vice-président de la NBA qui aide à superviser le calendrier de la ligue.

Les Nets – qui n’ont pas pu jouer à Portland le mois dernier parce qu’il leur manquait près d’une douzaine de joueurs avec des problèmes liés aux virus – ont un programme des plus inhabituels à venir la semaine prochaine.

Brooklyn jouera dimanche contre San Antonio à domicile – puis traversera le pays pour jouer le match reprogrammé à Portland le lendemain, le 10 janvier. Les Nets reviennent ensuite dans l’Est et se rendent à Chicago le 12 janvier.

Pour répondre aux exigences de ce voyage à Portland, la NBA a déplacé le match Spurs-at-Nets de dimanche à midi, heure de l’Est. Les équipes devaient jouer un match de nuit, mais les Nets devraient maintenant être à Portland dimanche soir.

Il y avait quelques autres options pour ce match Nets-Blazers, a déclaré Wasch, mais le faire jouer le 10 janvier était le meilleur pour toutes les personnes impliquées.

L’attaquant des Brooklyn Nets Kevin Durant (7) tire contre les Clippers de Los Angeles lors de la première mi-temps d’un match de basket de la NBA le samedi 1er janvier 2022, à New York. (Photo AP/Jessie Alcheh)

« La principale raison de les publier maintenant est que nous voulions nous assurer que les équipes avaient au moins une semaine de préavis pour tout report, du point de vue des voyages, de la planification du basket-ball, des affaires, de la vente de billets, toutes ces choses », a déclaré Wasch. « C’était logique de le faire maintenant. »

Le simple fait de rebrancher les matchs reportés au calendrier aurait pu être fait, a déclaré Wasch, mais le déplacement d’autres matchs a ouvert plus de possibilités et évité les redoutables relais de trois matchs et trois nuits.

« Nous ne voulions pas non plus perturber massivement le calendrier existant », a déclaré Wasch.

Parmi les autres changements : le retour anticipé de l’ancien gardien des Raptors Kyle Lowry à Toronto. Il était prévu pour le 3 février et aura maintenant lieu le 1er février, lorsque Miami devrait maintenant y faire sa première apparition cette saison. On ne sait toujours pas si les fans seront à ce match ; les officiels de l’Ontario ont limité la participation à 1 000 dans l’arène des Raptors.

Et la pause des All-Stars pour Brooklyn et Washington a été raccourcie d’un jour, la ligue reportant un match des Wizards at-Nets reporté au 17 février. Les deux équipes devaient initialement disputer leurs finales pré-All-Star un jour plus tôt.

La NBA comptait un peu moins de 90 joueurs connus pour être dans les protocoles de santé et de sécurité liés au coronavirus lundi après-midi, une baisse significative par rapport au milieu de la semaine dernière lorsque la liste avait culminé à 125 joueurs. Il y a aussi des dizaines d’entraîneurs-chefs, d’entraîneurs adjoints et de membres du personnel d’équipe dans les protocoles.

« Nous pensons que nous avons en quelque sorte dépassé le stade de la viande des reports », a déclaré Wasch. « J’espère que nous n’en aurons pas. Mais nous ne nous attendons certainement pas à une autre éruption comme nous eu, et nous avons donc pensé qu’il était logique de remettre ces 11 matchs au calendrier. »

Les changements de jeu reportés, répertoriés dans l’ordre du calendrier d’origine :

– Detroit à Chicago, prévu pour le 14 décembre, se jouera le 10 janvier.

– Chicago à Toronto, prévu pour le 16 décembre, sera joué le 3 février.

– La Nouvelle-Orléans à Philadelphie, prévue pour le 19 décembre, se jouera le 25 janvier.

– Denver à Brooklyn, prévu pour le 19 décembre, se jouera le 26 janvier.

– Cleveland à Atlanta, prévu pour le 19 décembre, se jouera le 31 mars.

– Orlando à Toronto, prévu pour le 20 décembre, sera joué le 4 mars.

– Washington à Brooklyn, prévu pour le 21 décembre, sera joué le 17 février.

— Toronto à Chicago, prévu pour le 22 décembre, sera joué le 26 janvier.

– Brooklyn à Portland, prévu pour le 23 décembre, sera joué le 10 janvier.

– Miami à San Antonio, prévu pour le 29 décembre, se jouera le 3 février.

– Golden State à Denver, prévu pour le 30 décembre, se jouera le 7 mars.

Autres changements :

– Phoenix à Detroit, prévu pour le 12 janvier, se jouera le 16 janvier.

– Philadelphie à Houston, prévu pour le 24 janvier, se jouera le 10 janvier.

– Chicago à Atlanta, prévu pour le 24 janvier, se jouera le 3 mars.

– Chicago à Oklahoma City, prévu pour le 26 janvier, se jouera le 24 janvier.

– Toronto à Brooklyn, prévu pour le 26 janvier, sera joué le 28 février.

– Denver à la Nouvelle-Orléans, prévu pour le 26 janvier, se jouera le 28 janvier.

— Toronto à Atlanta, prévu pour le 1er février, se jouera le 31 janvier.

– Miami à Toronto, prévu pour le 3 février, se jouera le 1er février.

Changements d’heure :

– San Antonio à Brooklyn, le 9 janvier, déplacé jusqu’à midi heure de l’Est (il était 19h30)

– Boston à la Nouvelle-Orléans, le 29 janvier, déplacé à 19 h, heure de l’Est (il était 18 h)