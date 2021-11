La NBA revient à la Maison Blanche : les Bucks rendront visite à Biden

La NBA revient à la Maison Blanche. Milwaukee Bucks, champion actuel, rendra visite à Joe Biden, président des États-Unis, le 8 novembre coïncidant avec sa visite à Washington pour affronter les Wizards. Ce sera la première fois qu’une franchise se rendra au centre de la branche exécutive du pays nord-américain depuis novembre 2016 lorsque LeBron James et les Cleveland Cavaliers ont limogé Barack Obama.

Pourquoi tant d’années d’absence ? La raison, Donald Trump. Les joueurs de la NBA, dont la grande majorité sont afro-américains, n’ont pas voulu remettre le trophée Larry O’Brien à un président qu’ils considéraient comme raciste. De plus, Trump n’a pas aidé, avec des insultes et des récriminations envers les stars de la Ligue.

Il est même venu retirer l’invitation aux Golden State Warriors lorsque certains de ses membres ont exprimé des doutes quant à l’opportunité de se rendre ou non à la Maison Blanche. Ni San Francisco (champions en 2017 et 2018) ni les Raptors de Toronto (2019) n’y ont participé. L’année dernière, en 2020, les Lakers n’étaient pas en avril non plus à cause de la pandémie de coronavirus.

Conflit Trump-NBA

L’animosité entre la NBA et Trump n’était pas seulement concentrée sur ces visites. Dès son élection, le New Yorker n’a pas été bien reçu par la majorité du basket professionnel nord-américain. « Mes tripes se bousculent et non pas parce que le Parti républicain a remporté les élections. Mais à cause des commentaires dégoûtants xénophobes, homophobes, racistes et misogynes. Je vis dans un pays où la moitié de sa population a ignoré ces faits en votant pour Trump. C’est ce qui me fait le plus peur », a déclaré l’entraîneur des San Antonio Spurs Gregg Popovich, l’une des voix les plus critiques au cours de son mandat de quatre ans.

Trump n’était pas silencieux et avait toujours un tweet chargé ou un discours électoral prêt à lancer à la NBA. Dans ses derniers jours dans le bureau ovale, la chute des audiences était sa principale arme de lancement.. La relation négative entre les parties a augmenté de façon exponentielle avec la mort d’Afro-Américains aux mains de la police. George Floyd’s a été la goutte d’eau qui a conduit de grandes stars comme LeBron James à se concentrer sur des projets visant à accroître la participation électorale de la communauté afro-américaine, durement touchée par la crise de 2008 et par la crise du coronavirus, un créneau d’électeurs qui avaient perdu du poids avec leur le taux de participation le plus bas des 20 dernières années aux élections de 2016, selon Paw Research. Un problème si Trump devait être expulsé de la Maison Blanche et c’était la clé du triomphe de Biden.