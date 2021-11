La NBA revient dans la crainte des Curry’s Warriors

Golden State Warriors est effrayant. Il a ajouté ce matin contre Charlotte Hornets (114-92) sa sixième victoire en sept matchs un jour maussade pour Stephen Curry. Et Klay Thompson, qui se remet toujours de son problème au tendon d’Achille, n’est pas encore arrivé. Curry, qui a eu de la fièvre ces jours-ci, a clôturé le duel avec seulement 15 points et 3/11 du triple après un mauvais départ dans lequel il n’a réalisé qu’un de ses six premiers tirs, dont quatre depuis le périmètre.

Mais sans lui, ceux de la Baie ont réussi à limiter quelques Hornets coriaces, qui ont frappé le Chase Center aux mains de Miles Bridges (32 points, 5/9 sur trois), avec un jeu de passe et de coupe fantastique, pour retrouver l’homme libéré. avec des mouvements rapides du ballon… et avec un Jordan Poole en état de grâce : 31 points dont 7 triplés. Le banc a également aidé avec Damion Lee (15) et un travail inestimable des deux côtés du terrain de Gary Payton II. Le meneur a clôturé avec 14 points. « Je peux le regarder jouer en défense toute la nuit »Klay Thompson a écrit sur Twitter au sujet du travail de son partenaire.

« Il dominait le match quand il était sur le terrain. C’est un athlète électrique et il a besoin de jouer plus, c’est sûr », a déclaré Steve Kerr, entraîneur d’un Warriors grandissant de la défense, à propos de Payton : seuls les Grizzlies ont dépassé la centaine de points lors des quatre derniers matchs. Golden State est l’équipe qui reçoit le moins de buts pour 100 possessions actuellement en NBA avec 97,4. Seuls eux et le Miami Heat restent sous la barre des 100. «Nous commençons à construire une identité et une mentalité très défensive. C’est plutôt amusant », a poursuivi Kerr. Curry, secondaire et défense. La terreur même sans Klay Thompson.