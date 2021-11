La NBA s’associe à Infinite Objects pour afficher vos NFT Top Shot en IRL

Les moments NBA Top Shot sont l’un des succès NFT les plus médiatisés à ce jour, faisant partie de la première vague de battage médiatique pour l’art basé sur la blockchain qui est devenu l’un des plus grands mots à la mode de 2021. Et grâce à un nouveau partenariat avec Infinite Objects, Les propriétaires de Top Shot pourront bientôt immortaliser leurs clips préférés dans le monde réel avec des images vidéo en boucle sous licence officielle d’Infinite Objects.

À partir d’aujourd’hui, les propriétaires de Top Shot pourront se connecter au portail d’Infinite Object, connecter leur compte Dapper, afficher tous les moments qu’ils possèdent actuellement et commander une « impression vidéo » du clip. Seul le propriétaire d’un moment NBA Top Shot pourra acheter un cadre Infinite Object avec le clip vidéo associé, et chaque cadre sera accompagné d’un code QR et d’un autocollant holographique pour attester de son authenticité. À l’heure actuelle, tous les moments Top Shot peuvent être imprimés, à l’exception de ceux mettant en vedette des joueurs à la retraite ou ceux avec des clips WNBA (Infinite Objects dit qu’il travaille toujours sur la licence là-bas.)

Les cadres Infinite Object NBA Top Shot coûteront 199 $ pour la taille « Large » de 5,7 x 8,4 pouces et 399 $ pour la plus grande taille « Extra Large » de 11,4 x 7,5 pouces. Chaque image ne peut afficher qu’un seul moment, qui ne peut pas être modifié ou échangé après coup.

Les cadres officiels – du moins en théorie – répondent à une question majeure sur les moments Top Shot (et les NFT en général): que faire réellement avec l’œuvre d’art numérique une fois que vous l’avez achetée. Et Infinite Objects travaille également pour permettre « l’impression » d’autres NFT d’artistes en dehors de la NBA à l’avenir également. Cela dit, il n’y a rien dans les impressions d’objets infinis qui vous empêcherait de commander une impression vidéo puis de vendre le NFT tout en ayant l’art exposé dans votre salon.

Infinite Objects est une solution naturelle à bien des égards pour amener les NFT dans le monde réel – les cadres « Video Print » de la société ont été lancés en 2019 comme un moyen de faire sortir des GIF et des vidéos numériques de collection d’Internet, bien avant le battage médiatique actuel de NFT. avait commencé. L’idée originale de l’entreprise ressemble même beaucoup aux NFT (bien que sans le composant blockchain), où Infinite Objects a vendu des images vidéo en boucle à tirage limité pour des prix allant jusqu’à 329 $.

Depuis lors, la société s’est également développée pour s’associer à Giphy pour la vente d’émojis animés et de cartes de Saint-Valentin, ainsi que des partenariats NBA précédents (non liés à la NFT).