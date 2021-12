La NBA se protège contre le coronavirus

L’augmentation des positifs pour le coronavirus qui s’est produite dans le NBA Tout au long du mois de décembre, il a fait réagir l’organisation de la ligue qui, avec l’Association des joueurs, s’est engagée à augmenter l’intensité du protocole sanitaire afin d’éviter de nouvelles épidémies telles que celles qui ont produit 52 cas d’isolement de joueurs donc loin ce mois-ci, ainsi que des annulations de matchs. Entre le 26 décembre et le 8 janvier, des tests PCR seront effectués sur les joueurs chaque jour de match et il y aura un contrôle très strict pour qu’ils restent avec un masque à tout moment, sur le terrain et en déplacement.

Tous les joueurs de la NBA et le personnel de niveau 1 – vaccinés ou non vaccinés – doivent porter des masques faciaux à tout moment dans les installations, pendant les matchs, dans les vestiaires et en voyage. https://t.co/bxNwE4VNno – Shams Charania (@ShamsCharania) 17 décembre 2021