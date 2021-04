La NBA sera de retour en décembre

LeBron James demande de l’aide pour résoudre un meurtre présumé 1:15

(CNN espagnol) – La saison NBA 2020-2021 débutera le 22 décembre. La ligue et l’Association nationale sont parvenues à un accord pour commencer la campagne avant la fin de l’année et avec une réduction du nombre de matchs. La National Basketball Players Association (NBPA) a approuvé jeudi une saison de 72 matchs, qui débuterait le 22 décembre. Décembre, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN et Shams Charania de l’Athletic. CNN a contacté la NBPA pour obtenir des commentaires.

Une saison plus courte

Habituellement, la NBA a une saison régulière de 82 matchs qui commence à la mi-octobre ou à la fin du mois d’octobre, cette fois, il y avait un accord selon lequel 72 auront lieu à partir de décembre. Certaines propositions indiquaient un début en janvier.

Cette saison 2020 a été interrompue en mars par la pandémie et la ligue a dû ajuster le calendrier pour revenir à la dernière ligne droite de la saison en juillet, dans un seul lieu connu sous le nom de bulle d’Orlando.

