La NBA signe un nouveau contrat de contenu exclusif avec Twitter, y compris 40 événements Twitter Spaces

Le discours de la NBA est énorme sur Twitter, et aujourd’hui, la plate-forme a consolidé son partenariat avec la National Basketball Association, signant un nouvel accord de contenu qui verra la NBA continuer à fournir du contenu exclusif, des faits saillants et des segments de jeu en direct gratuits pour les jeux choisis, dans le cadre d’un accord pluriannuel.

Selon la NBA :

« Depuis qu’elle a rejoint Twitter en 2009, la NBA a construit l’une des plus grandes communautés Twitter au monde, avec plus de 380 millions d’abonnés dans le monde sur toutes les plateformes de ligue, d’équipe et de joueurs.

Cela a offert à la fois à Twitter et à la NBA une opportunité significative d’élargir la connexion et l’engagement des fans, sur laquelle il cherche à s’appuyer avec son nouvel accord de contenu et ses initiatives, qui incluront la poursuite de son option de streaming #NBATwitterLive pour les deuxièmes moitiés de certains NBA sur TNT Jeux.

Et un ajout crucial à ce nouvel arrangement – ​​la NBA diffusera également du contenu exclusif Twitter Spaces tout au long de la saison à venir :

« Les 40 Twitter Spaces programmés de la NBA comprendront des versions sur le thème du 75e anniversaire prévues autour de moments de tente et d’événements phares tels que le jour de Noël, NBA All-Star et les finales de la NBA. The Spaces mettra en vedette des joueurs de la NBA, des légendes et d’autres membres de la famille NBA discutant des scénarios sur le terrain et réfléchissant sur les 75 ans d’histoire de la ligue.

Twitter s’efforce toujours de faire de Spaces un élément clé de l’application, en s’appuyant sur la popularité de l’audio social du début de l’année, et bien qu’il reste encore du chemin à parcourir pour faciliter une découverte optimale et maximiser l’intérêt des utilisateurs, l’ajout d’exclusivités, le contenu populaire contribuera grandement à attirer plus d’auditeurs et à faire de Spaces une considération plus importante.

Les Espaces NBA permettront également le parrainage, offrant aux marques de nouvelles opportunités « de se connecter et d’interagir avec les fans via l’audio NBA en direct ».

Il est encore trop tôt pour dire si Spaces peut maintenir son élan – car vous vous attendriez à ce que certains de ses premiers gains soient le résultat des blocages de COVID et du besoin d’autres points de vente sociaux. Mais Twitter espère en faire une chose, et avec son onglet Espaces dédié toujours à venir, ainsi que du contenu exclusif d’Espaces comme celui-ci, il a encore de nombreuses possibilités de pousser l’option et d’attirer plus de personnes à l’écoute.

Il sera également intéressant de voir si les engagements Spaces sont également ajoutés aux futurs accords médiatiques de Twitter.

Vous pouvez en savoir plus sur le dernier accord NBA/Twitter ici.