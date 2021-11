La NBA suspend LeBron James pour un combat pendant le match des Lakers-Pistons

La NBA vient de punir LeBron James pour son implication dans un combat lors du match des Los Angeles Lakers contre les Detroit Pistons dimanche. Lundi soir, la ligue a annoncé que James était suspendu un match sans salaire pour avoir frappé le centre des Pistons Isaiah Stewart au visage et « avoir déclenché une altercation sur le terrain ». Stewart est suspendu pour deux matchs sans solde pour « avoir intensifié une altercation sur le terrain » en poursuivant James.

L’incident s’est produit au troisième quart lorsque James et Stewart se battaient pour la position lors d’un lancer franc. À ce moment-là, James a balancé son coude qui a frappé Stewart au visage et du sang coulait au-dessus de ses yeux. Stewart a essayé de poursuivre James, mais ses coéquipiers et entraîneurs l’ont retenu. Stewart est devenu plus en colère et a commencé à écraser ses coéquipiers pour tenter d’atteindre James. Stweart a remporté deux fautes techniques et perdra 45 000 $ de son salaire, selon ESPN. Il purgera ses suspensions les mardi 23 et mercredi 24 novembre.

James a été sanctionné d’une faute flagrante 2 et perdra environ 284 000 $ de son salaire. C’est la première fois que James est suspendu en 19 ans de carrière. Après le match, la star des Lakers Anthony Davis a parlé aux journalistes de l’incident et a souligné que James n’était pas un sale joueur.

« Tout le monde dans la ligue sait que LeBron n’est pas un sale gars », a déclaré Davis aux journalistes, selon Insider. « En fait, quand il a su qu’il l’avait frappé, dès qu’il l’a fait, il l’a regardé comme, ‘Oh, mon mal. Je n’ai pas essayé de le faire.' » Davis a également expliqué que Stewart n’était pas va arriver à James. « Je ne sais pas ce qu’il essayait de faire », a déclaré Davis, selon ESPN. « Mais je sais que personne dans notre équipe, de 1 à 15 ans, ne l’avait. Nous allons protéger notre frère. Je n’ai jamais, en 10 ans, vu un joueur essayer de faire ça aussi longtemps que je joue … C’est déplacé. Vous avez eu une coupure au-dessus de l’œil, comme par accident, ce n’était pas intentionnel.

« Et nous n’allions pas lui permettre de continuer à charger notre frère comme ça. Je ne sais pas ce qu’il essayait de faire, mais nous n’allions pas le permettre. » James manquera le match des Lakers contre les Knicks de New York mardi.