La NBA tremble : Klay Thompson sera de retour pour Noël

Le retour du fils prodigue. Le 13 juin 2019, nous avons vu pour la dernière fois Klay Thompson jouer à un match de la NBA. Il avait 30 points et 5 rebonds contre les Raptors, dans le sixième match d’une finale que les Warriors ont fini par perdre. Un point final dans une dynastie qui était partie sans aller dans la bulle en 2020 et sans playoffs, play-in through, en 2021. Désormais, tout semble s’éclaircir après une souffrance constante d’un joueur qui a été le soutien de l’un des les meilleures équipes de tous les temps. Tout d’abord, une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche ; mois après, alors qu’il semblait que son retour sur les pistes était plus proche que jamais, une blessure au tendon d’Achille. Au total, à plus de deux ans des pistes qui prendront fin, en principe, ce Noël.

RUPTURE: Klay Thompson devrait revenir pour les Warriors la semaine de Noël, via .. – Legion Hoops (@LegionHoops) 21 novembre 2021

Cela a été annoncé par ., qui a révélé quelque chose qui était attendu : Klay de retour avant 2022. Tout semble indiquer que le talentueux gardien reviendra dans l’équipe qui l’a vu grandir et avec laquelle il a signé une prolongation de contrat de 5 ans à 190 millions de dollars avant de sombrer au plus profond de son enfer privé. Avec les guerriers, Klay a conquis 3 anneaux et a ajouté 5 finales d’affilée, étant le pilier de base en défense et en attaque d’une équipe complète dans laquelle il s’est adapté à la perfection. Un tête-à-tête constant dans une marque très difficile à battre et une capacité innée à jouer avec le ballon pour l’un des meilleurs tireurs de tous les temps.

Et à tout ça, les Warriors s’en vont. À 14-2, ils ont le meilleur bilan de la compétition, en plus d’être la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense. En outre, Ils sont premiers en pourcentage de field goal, septième en pourcentage de triples et onzième en pourcentage de lancers francs. Et deuxième en rebonds, premier en passes décisives, deuxième en interceptions… Bref. Une machine à gagner qui rappelle l’équipe qui a émergé en 2015 pour changer de basket et entamer une étape historique, celle des triples et de la révolution, des hommes de grande taille qui font office de meneurs et une fantaisie constante dans une manière de jouer menée par une idole, une légende , une étoile. Stephen Curry, ce joueur absolument générationnel qui a pris une pause de deux ans mais qu’il est toujours le même, celui qui n’était jamais parti et celui que nous n’avons jamais voulu quitter.

Klay Thompson revient à ces guerriers. A ceux de la révolution et du rêve de la bague. Ceux de la dynastie qui n’a jamais pris fin. Avec Curry au niveau MVP (29,5 + 6,1 + 6,5), Draymond Green en pleine harmonie avec ses coéquipiers, ami des statistiques et ennemi des problèmes (8,1 + 7,5 + 7,6), Andre Iguodala de retour, Steve Kerr avec ce même vieux discours qui fonctionne comme jamais auparavant… Bref, le groupe d’origine, avec Jordan Poole, Andrew Wiggins et compagnie produisant le leur. Et maintenant, bien sûr, avec le retour du fils prodigue, cette escorte extraordinaire dont l’histoire se souviendra comme le véritable soutien de ces guerriers. Tic, tac, tic, tac… Le compte à rebours pour le retour de Klay Thompson a commencé. Que l’Occident tremble. Que la NBA tremble. Et laissez le monde tomber amoureux. Ce dernier, heureusement, va être inévitable.