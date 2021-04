La NBA utilise le cloud Microsoft et l’IA pour alimenter “ CourtOptix ” et apporter des statistiques améliorées aux fans

(Capture d’écran NBA CourtOptix)

La NBA exploite la puissance de son partenariat avec Microsoft pour fournir des analyses avancées qui offrent des informations sur les tirs, les passes, la défense, les équipes doubles et plus encore.

NBA CourtOptix Powered by Microsoft Azure utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique du géant de la technologie pour suivre et analyser l’action sur le terrain et en faire une vidéo perspicace sur les performances des joueurs dans diverses situations et la façon dont ces données se comparent aux moyennes de la ligue.

Microsoft s’est associé à la ligue l’année dernière pour devenir son partenaire officiel d’IA et de cloud. Ils se sont rapidement mis au travail pendant la saison 2020 raccourcie et ont utilisé Microsoft Teams et le mode «Ensemble» pour rapprocher les fans bloqués des arènes par la pandémie COVID-19 de l’action via une expérience virtuelle.

NBA CourtOptix rappelle le travail NextGen Stats d’Amazon avec la NFL et suit la tendance à donner aux fans et aux diffuseurs plus de données pour mieux comprendre les jeux et les jeux. Microsoft a également un partenariat avec la NFL, qui utilise des tablettes Microsoft Surface en marge.

Le contenu de la NBA CourtOptix est visible sur les canaux de médias sociaux de la ligue, tels que Twitter, où les publications marient les extraits vidéo avec l’analyse des données.

#NBACourtOptix optimisé par Microsoft Azure plonge plus profondément dans les métriques, décomposant les rangs d'efficacité de tir du duo, avec le jeu face up de Kyrie off-the-dribble et KD au cours des 2 dernières saisons. KD et Kyrie sont deux buteurs d'élite en NBA… et ils annoncent la saison à 19 h 00 sur TNT!