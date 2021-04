La NBA va briser sa bulle à Orlando

Voici comment vous vivez dans la bulle NBA contre Covid-19 2:39

. – La NBA permettra aux joueurs d’avoir des invités sur le campus de la ligue à Orlando entre le premier et le deuxième tour des séries éliminatoires.

Dans une déclaration aux équipes, la NBA a déclaré que les familles des joueurs et leurs amis personnels proches pouvaient être invités dans la bulle NBA.

La ligue exclura les sponsors ou partenaires commerciaux, les connaissances occasionnelles et toute personne que le joueur n’a pas rencontrée auparavant en personne ou avec laquelle il a eu des interactions limitées en personne. Par exemple, une connaissance par le joueur uniquement via les réseaux sociaux ou un intermédiaire.

Voici les conditions:

Chaque équipe peut avoir jusqu’à 17 chambres. Les joueurs ne peuvent pas accueillir plus de quatre invités, bien que certaines exceptions soient faites pour ceux qui ont de jeunes enfants. Les équipes qui se qualifient pour les séries éliminatoires doivent nommer un coordinateur invité, qui fera déjà partie du personnel de l’équipe pour servir de point de contact entre l’équipe et la NBA. Il y aura un coordinateur de quarantaine de chaque équipe pour s’assurer que les invités se sont conformés aux exigences des protocoles de santé, y compris une auto-quarantaine de sept jours à leur lieu de résidence respectif. Les invités arriveront sur le campus à partir du 24 août et devront effectuer une quarantaine de sept jours dans la chambre à leur arrivée.

La NBA a rapporté qu’aucun joueur du campus de Disney World n’avait été testé positif au coronavirus au cours des quatre dernières semaines. Dans le dernier rapport du 12 août, la NBA et le syndicat des joueurs ont annoncé conjointement que 342 joueurs avaient été testés et tous testés négatifs.

La dernière fois que la NBA a signalé des résultats de test positifs, c’était le 13 juillet, lorsque 322 joueurs ont été testés avec deux positifs confirmés.

Les éliminatoires de la NBA devraient commencer le lundi 17 août.

