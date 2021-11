La NBA va changer le règlement pour mettre fin aux « Eurooffenses »

La nouvelle application de la NBA de ne pas signaler certaines fautes « controversées » a été presque universellement appréciée cette saison. Certains tireurs et buteurs pensent que le pendule est allé trop loin et que les fautes réelles ne sont pas prononcées maintenant.Mais éliminer les fautes de « sauter en avant sur le défenseur » a été très bon pour le match.

Ensuite, la NBA doit éliminer la « faute d’euro », qui survient lorsque un défenseur commet une faute intentionnelle contre un joueur dans la zone arrière pour empêcher une pause rapide et la formation éventuelle d’une contre-attaque. Il y a eu une augmentation notable de ces fautes cette saison. La NBA a pris note et étudie la possibilité de changer la règle, rapporte .’s Shams Charania.

Sources : Le comité de la compétition de la NBA a discuté aujourd’hui de la hausse des fautes de transition cette saison et a encouragé le bureau de la ligue à développer un changement de règle qui éliminerait l’incitation à utiliser la tactique à l’avenir. – Shams Charania (@ShamsCharania) 2 novembre 2021

Les fautes ont augmenté parce que les équipes marquent beaucoup plus efficacement en transition qu’au milieu de terrain, conduisant les équipes et les joueurs intelligents à utiliser ces fautes pour retirer cet avantage. Elle est surnommée la « faute européenne » car elle était si courante dans le jeu international que les ligues ont mis en place une nouvelle règle qui autorisait deux coups francs plus le ballon hors limites.

Cela devrait être facile pour la NBA, puisque lune G-League a déjà cette règle en vigueur avec un coup franc et le ballon hors limites et il a le libellé pour définir exactement ce qu’est un « Eurofalt » : »Une faute dans laquelle le défenseur n’effectue pas de jeu sur le ballon contre un joueur avec le ballon ou qui vient de lâcher une passe… Une faute qui supprime une opportunité de transition« .

Bien que nous aimerions tous que cela soit mis en pratique le plus tôt possible, le temps que la règle soit approuvée et que les arbitres soient formés, il est fort probable que cette faute ne fera pas partie du règlement avant la saison prochaine. Mieux vaut tard que jamais tout en aidant la fluidité du jeu et en permettant aux joueurs d’être des athlètes.