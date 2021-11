La NBA va enquêter sur les accusations de racisme qui pèsent sur le propriétaire des Suns

11/05/2021 à 01:24 CET

La NBA le processus d’un la recherche sur Phoenix Suns et la conduite du propriétaire majoritaire Robert Sarver, a rapporté jeudi la ligue dans un communiqué.

L’annonce de la ligue qu’elle utilisera le cabinet d’avocats Wachtell Lipton pour mener l’enquête fait suite à la diffusion par ESPN d’une histoire de recherche basée sur des entretiens avec plus de 70 employés actuels et Suns précédents qui ont décrit un lieu de travail parfois toxique et hostile de racisme et sexisme pendant les 17 ans Le mandat de Sarver à Phoenix.

Se référant au commissaire de la NBA Adam Silver, un employé actuel des opérations commerciales a déclaré à la même source d’information que « Si le commissaire entre et enquête pour voir ce qui se passe à Phoenix, il serait horrifié ».

« Les allégations contenues dans l’article d’ESPN d’aujourd’hui sont extrêmement graves, et nous avons demandé au cabinet d’avocats Wachtell Lipton d’ouvrir une enquête approfondie », a déclaré le vice-président exécutif de la communication de la NBA, Mike Bass, dans un communiqué. « La NBA et la WNBA s’engagent à offrir un lieu de travail respectueux et inclusif pour tous les employés. »

Bass a souligné que jusqu’à ce que le résultat final de l’enquête soit connu, la ligue ne prendra aucune mesure.

Dans une déclaration avant l’annonce de la NBA, Sarver a déclaré qu’il soutiendrait toute enquête de la ligue sur les accusations portées contre lui.

« Je saluerais une enquête impartiale de la NBA qui pourrait être notre seul moyen de laver mon nom et la réputation d’une organisation dont je suis très fier », a déclaré Sarver.

Le président-directeur général de Suns Legacy Partners, Jason Rowley, a également déclaré qu’ils « se féliciteraient de toute enquête de la Ligue » sur les allégations.

Deux employés actuels de Suns ont déclaré qu’il existe un soutien interne considérable dans l’ensemble de l’organisation pour une enquête indépendante sur la culture de la franchise et que de nombreux employés, comme on dit, ils seraient « plus que disposés à parler » avec les chercheurs.

Le deuxième employé a déclaré: « Beaucoup de gens voient cela comme leur chance de redresser ce navire. »

Les deux employés ont toutefois noté qu’une préoccupation imminente parmi les membres de l’organisation est de savoir si des informations sensibles, ainsi que leurs identités, resterait confidentiel pour éviter d’éventuelles représailles par la direction de Suns. Le premier employé de Suns a déclaré : « Nous devons être protégés. »

Le propriétaire de la minorité Suns, Jahm Najafi, a déclaré dans un communiqué qu’il aiderait à toute enquête de la NBA.

« La conduite qu’il aurait commise m’a surpris et attristé et est inacceptable », a déclaré Najafi à propos de Sarver.

« Le bien-être et la sécurité de chaque employé, joueur, entraîneur et actionnaire des Suns est notre priorité avant tout. Mes condoléances vont à tous ceux dont la vie et la profession ont été affectées… Bien que les révélations d’aujourd’hui relèvent de la compétence de la Ligue , qui décide et prend toute mesure en fonction de leur constatation, J’offre mon soutien pour qu’il y ait une pleine responsabilité. »

Sous le mandat de Silver depuis 2014, la NBA a publié deux enquêtes majeures, avec les LA Clippers et les Atlanta Hawks, s’est concentré de manière significative sur le comportement de propriété qui a mis fin aux ventes d’équipements.

Le licenciement d’un propriétaire pour violation de la constitution et des statuts de la NBA nécessite un vote des trois quarts du conseil des gouverneurs de ligue.

Silver a accordé une suspension à vie à l’ancien propriétaire des Clippers Donald Sterling en avril 2014, à la suite de la diffusion de bandes audio qui incluaient son utilisation de langage raciste sur les noirs, y compris vos joueurs.

Sterling a fait une apparition ultérieure sur CNN qui a encore endommagé sa position dans la ligue, et le Les Clippers ont finalement été vendus pour un record NBA de 2 milliards dollars à Steve Ballmer en août 2014.

Sous la pression d’une enquête de la ligue, le propriétaire majoritaire des Hawks, Bruce Levenson, a vendu la franchise à un groupe dirigé par Tony Ressler pour 850 millions de dollars en 2015.

Levenson faisait partie d’une enquête de la ligue qui comprenait le auto-évaluation à partir d’un e-mail interne qu’il a posté qui comprenait plusieurs observations à nuances raciales basées sur la base de fans qui sont venus aux jeux Hawks.

Les Dallas Mavericks ont fait l’objet d’une enquête de la ligue sur des allégations de harcèlement sexuel et d’inconduite au travail à la suite d’un article de Sports Illustrated en 2018.

Suite aux conclusions de la ligue, Le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban, a fait un don de 10 millions de dollars aux associations caritatives, y compris celles qui luttent contre la violence domestique, envers les femmes.

Mais Cubain n’a pas été suspendu ou puni encore moins forcé de vendre l’équipement.