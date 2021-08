La NBA va enquêter sur une possible falsification des accords avec Lonzo Ball et Kyle Lawry

La première semaine *officielle* de l’agence libre de la NBA se termine sur une note tumultueuse après que la nouvelle a été annoncée que l’Association enquêterait sur deux acquisitions pour une éventuelle violation des règles de falsification de la NBA. Les deux accords au centre de l’enquête seront l’acquisition par les Chicago Bulls du meneur de jeu Lonzo Ball et l’échange du Heat de Miami contre le vétéran Kyle Lowry.

Les dernières nouvelles, rapportées pour la première fois par Ramona Shelburne d’ESPN, ont été annoncées par Adrian Wojnarowski, via Twitter :

“La NBA a ouvert des enquêtes sur d’éventuelles violations de falsification impliquant deux accords de signature et d’échange conclus en agence libre: la Nouvelle-Orléans et Chicago centrés sur Lonzo Ball, et Toronto et Miami centrés sur Kyle Lowry. …”

Les fans et les membres suivant l’agence libre ont commencé à soupçonner des indices de falsification lorsque des rapports fermes de Lonzo Ball se dirigeant vers les Chicago Bulls ont été annoncés avant le début de la période d’agence libre – prenant un certain nombre d’équipes hors de sa piste, y compris le Miami Heat.

Lonzo Ball s’est rendu à Windy City dans le cadre d’un accord de signature et d’échange qui a envoyé Tomas Satoransky, Garrett Temple et un choix de deuxième ronde aux Pélicans. Chicago a signé avec Ball un contrat de 85 millions de dollars sur quatre ans.

Comprenant que Ball ne serait pas sur la table, le Heat s’est concentré sur le vétéran garde Kyle Lowry, dont la connexion avec Jimmy Butler a été citée comme un facteur de motivation pour rejoindre Miami.

Lowry, 35 ans, repêché pour la première fois par les Grizzlies de Memphis en 2008, a quitté les Raptors de Toronto après l’annonce d’un accord de signature et d’échange – envoyant Lowry faire ses valises pour South Beach en échange de Goran Dragić et Precious Achiuwa.

L’accord de Lowry avec le Heat a été annoncé comme un accord de 85 millions de dollars sur trois ans, qui pourrait maintenant faire face à une route mouvementée, parallèlement à l’accord de Zo, sur la base des conclusions de l’enquête récemment annoncée.

Restez avec OutKick pendant que l’enquête se déroule pour obtenir les dernières nouvelles et développements.