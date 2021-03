Alors que le premier jour du tournoi masculin de March Madness de 2021 commence, la NCAA fait face à des réactions négatives sur les ressources qu’elle a fournies à certaines équipes de tournois féminines.

Dans une vidéo désormais virale qui a été visionnée plus de 9,3 millions de fois sur Twitter et plus de 1,4 million de fois sur TikTok, l’attaquant de l’Université de l’Oregon, Sedona Prince, compare les salles de musculation réservées aux équipes masculines de basket-ball lors de la bulle du tournoi de la NCAA à Indianapolis et aux équipes féminines de la bulle à San Antonio. Alors que les équipes féminines semblent avoir reçu un petit rack d’haltères légers dans la bulle de San Antonio, Prince montre que les hommes semblent avoir accès à une installation de musculation entièrement équipée.

«Nous sommes en 2021 et nous nous battons toujours pour des morceaux d’égalité», a écrit Prince.

Les images des espaces très différents ont commencé à faire des rondes en ligne lorsque l’entraîneur de la performance sportive de Stanford, Ali Kershner, a partagé une comparaison côte à côte sur Instagram jeudi.

«Ces femmes veulent et méritent d’avoir les mêmes opportunités», a écrit Kershner. «Pas seulement cela – trois semaines dans une bulle et aucun accès à [dumbbells] au-dessus de 30 s jusqu’au doux 16? Dans une année marquée par un combat pour l’égalité, c’est une chance d’avoir une conversation et de s’améliorer.

(function () {var func = function () {var iframe = document.getElementById (‘wpcom-iframe-094537048e61cbe5a4459ad3d705668e’) if (iframe) {iframe.onload = function () {iframe.contentWindow.postMessage ({‘ : ‘poll_size’, ‘frame_id’: ‘wpcom-iframe-094537048e61cbe5a4459ad3d705668e’}, « https: / / embeds.time.com »);}} // Autosize iframe var funcSizeResponse = function (e) {var origin = document.createElement (‘a’); origin.href = e.origin; // Vérifier l’origine du message if (’embeds.time.com’! == origin.host) return; // Vérifier que le message est dans un format attendu if (‘object’! == typeof e.data || undefined === e.data.msg_type) return; switch (e.data.msg_type) {case ‘poll_size: response’: var iframe = document.getElementById (e .data._request.frame_id); if (iframe && » === iframe.width) iframe.width = « 100% »; if (iframe && » === iframe.height) iframe.height = parseInt (e .data.height); return; default: return;}} if (‘function’ === typeof window.addEventListener) {window.a ddEventListener (‘message’, funcSizeResponse, false); } else if (‘function’ === typeof window.attachEvent) {window.attachEvent (‘onmessage’, funcSizeResponse); }} if (document.readyState === ‘complete’) {func.apply (); / * compat pour le défilement infini * /} else if (document.addEventListener) {document.addEventListener (‘DOMContentLoaded’, func, false); } else if (document.attachEvent) {document.attachEvent (‘onreadystatechange’, func); }}) ();

Dans sa vidéo, Prince aborde également l’affirmation de la vice-présidente de la NCAA, Lynn Holzman, selon laquelle les écarts étaient le résultat d’un manque d’espace, y compris des images d’une grande pièce vacante à côté de la configuration de l’haltère.

«Nous reconnaissons que certaines des équipes de services auraient généralement accès à n’ayant pas été aussi disponibles à l’intérieur de l’environnement contrôlé», a déclaré Holzman dans un déclaration publiée sur Twitter jeudi. «Cela est en partie dû à l’espace limité et le plan initial était d’agrandir la zone d’entraînement une fois que l’espace supplémentaire sera disponible plus tard dans le tournoi. Cependant, nous voulons être à l’écoute des besoins de nos équipes participantes et nous travaillons activement à améliorer les ressources existantes sur les terrains d’entraînement, y compris des équipements de musculation supplémentaires.

Des publications supplémentaires sur les réseaux sociaux, y compris une autre vidéo TikTok de Prince, ont révélé d’autres différences flagrantes entre les cadeaux et les repas qui ont été présentés aux équipes féminines et masculines.

À la suite de ces publications, les joueurs de la NBA et de la WNBA, dont Steph Curry, Sabrina Ionescu, Kyrie Irving et A’ja Wilson, ont apporté leur soutien aux équipes féminines sur les réseaux sociaux. « Cette situation dans la salle de musculation à bulles de la NCAA est au-delà d’un manque de respect », a écrit Wilson sur Twitter.

Ni Prince ni la NCAA n’ont immédiatement répondu à la demande de commentaires supplémentaires de TIME.

Le tournoi de basketball féminin de la NCAA doit débuter dimanche.