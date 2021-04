La NCAA exploite absolument les athlètes, mais les fans le sont aussi ⋆ .

La Cour suprême des États-Unis a entendu des arguments cette semaine dans une affaire antitrust sur le refus de la National Collegiate Athletic Association d’indemniser équitablement les athlètes contraints par une compétition collégiale avant de pouvoir devenir professionnels. SCOTUSblog résume:

L’affaire devant la Cour suprême mercredi, NCAA contre Alston, a commencé comme un recours collectif déposé en 2014 par des joueurs de football et de basket-ball de la Division I contre la NCAA. Le procès a fait valoir que les restrictions de la NCAA sur l’admissibilité et la rémunération enfreignent les lois antitrust fédérales parce que les restrictions empêchent les athlètes universitaires de recevoir une rémunération équitable pour leur travail.

La NCAA fait valoir que les sports universitaires sont par nature supposés être des efforts amateurs, ce qui les distingue des sports professionnels. À ce stade, cependant, pour le basket-ball et le football masculins, il s’agit d’une distinction sans différence. La NCAA tente d’étendre l’état du jeu dans d’autres sports comme la natation et le golf pour couvrir le jeu manifestement de niveau professionnel du basket-ball et du football masculin de Division 1. Ce n’est pas seulement un étirement, c’est un simulacre pur et simple.

Les joueurs de ces deux sports passent plus de temps sur l’athlétisme que sur les universitaires, de loin, bien plus de 40 heures par semaine. De nombreux joueurs n’obtiennent jamais de diplômes universitaires dans les écoles pour lesquelles ils jouent, et les diplômes accordés à beaucoup d’autres sont des fraudes non méritées, comme l’ont révélé de nombreux scandales. En 2017, les entraîneurs de football universitaire ou de basket-ball étaient les employés publics les mieux payés dans 39 États, avec 34 gagnant plus de 2 millions de dollars par an. Les contrats télévisés pour la distribution de ces jeux valent des milliards de dollars.

«Le juge Samuel Alito a suggéré que les circonstances de l’athlétisme des grands collèges` `brossent un tableau assez sombre » dans lequel les programmes puissants rapportent des milliards de dollars et versent d’énormes salaires aux entraîneurs, mais les athlètes eux-mêmes consacrent de longues heures à l’entraînement, à un coût important. à leurs études, ce qui se traduit par des taux de diplomation «terriblement bas» », a rapporté la blogueuse SCOTUS Amy Howe à propos des arguments oraux dans l’affaire. «Les athlètes, a conclu Alito, sont ‘recrutés, ils sont épuisés, puis ils sont mis de côté.’»

Howe rapporte que le juge Brett Kavanaugh «a résumé le cas comme un cas dans lequel les écoles conspiraient avec leurs concurrents pour ne pas payer de salaires aux travailleurs qui font des écoles des milliards de dollars sur la théorie que les consommateurs veulent que les écoles ne paient rien à leurs travailleurs. « »

Il est évident que la NCAA veut que les choses restent ainsi. Le football et le basket-ball masculins collégiaux sont des organisations exonérées d’impôt de plusieurs milliards de dollars qui rapportent beaucoup d’argent à tous les adultes impliqués grâce au travail injustement rémunéré des enfants qu’ils refusent de payer.

Le petit arrangement entre le football et le basket-ball de la NCAA avec des établissements d’enseignement supérieur exonérés d’impôt permet aux deux établissements de se faire passer pour des bandits. Leur collusion permet à la fois d’éviter les impôts sur le revenu et de payer les athlètes, tout en produisant des tonnes d’argent pour eux-mêmes. Bonne affaire, si vous pouvez l’obtenir.

C’est pourquoi la NCAA cherche désespérément à rester connectée aux collèges. Si le football de l’Alabama est considéré comme une entreprise purement à but lucratif, il devrait payer tous les joueurs, payer les impôts sur leurs salaires, puis payer les impôts sur tous les bénéfices générés par les programmes. Il y a des milliards de dollars en jeu. C’est le seul principe dont se soucient la NCAA et ses écoles membres.

Tout cet argent est la raison pour laquelle ils filent de faux fils à la Cour suprême, comme l’idée ridicule selon laquelle le fait de payer la chambre, la pension et parfois un diplôme universitaire à ces athlètes est une juste compensation pour les capacités incroyablement rentables de ces étudiants. Ce n’est pas juste pour les meilleurs joueurs de basket-ball et de football masculins, qui, également à cause du point d’étranglement de la NCAA dans leurs sports, n’ont pratiquement aucun autre moyen de passer du lycée au jeu de niveau professionnel ou olympique, contrairement aux sports comme le baseball, qui n’ont pas possibilités de développement alternatif de ligue mineure collégiale.

Les athlètes du sport en dehors du football et du basket-ball ne gagnent pas vraiment d’argent à leurs écoles et ne pourront pas gagner leur vie en tant que professionnels de leur sport, donc échanger leurs capacités physiques contre un diplôme universitaire est une bonne affaire pour eux. Ce sont vraiment des amateurs et des amateurs. Mais les joueurs de basketball et de football masculins de Division 1 ne le sont pas. Le basket-ball masculin et le football masculin sont les valeurs aberrantes, et ils finiront par détruire tout le système pour tout le monde.

Cela aurait évidemment beaucoup d’effets nuisibles, mais cela pourrait aussi avoir des effets utiles. Le sport est passé depuis longtemps d’un complément à l’entreprise éducative à tous les niveaux à une distraction fréquente, y compris en K-12. De nombreuses écoles secondaires publiques sont essentiellement des entreprises de divertissement sportif financées par les contribuables où l’éducation est, au mieux, une réflexion après coup. Ce n’est pas seulement injuste pour ces jeunes étudiants, ce n’est pas juste pour les contribuables.

L’exercice et la compétition peuvent être de grandes choses pour les êtres humains, dans une proportion appropriée. Mais cela n’a aucun sens pour les contribuables d’être obligés de subventionner les sports de type feeder qui commencent dans les ligues peewee et qui constituent essentiellement une obsession pour les familles et leurs communautés. C’est une jouissance privée et en tant que telle, elle devrait être financée et poursuivie de manière privée, au lieu de se greffer sur une «éducation» fournie par les contribuables. Allez-y et profitez du sport à votre rythme, mais les contribuables ne devraient pas être obligés de subventionner vos passe-temps et vos obsessions, tout comme nous ne devrions pas être obligés de financer des jardiniers ou des ligues de jeux vidéo ou toute autre forme de divertissement.

Les entreprises sportives à tous les niveaux déforment et détournent l’attention des entreprises éducatives dont elles ont engendré des projets nus pour détourner les fonds publics vers l’enrichissement et le plaisir personnels. Le profit sportif exonéré d’impôt de la NCAA est peut-être le plus coupable de cette escroquerie, mais cela ne fait pas d’eux les seuls à l’exécuter. Tout comme leurs copieurs plus petits, ils n’ont aucun lien véritable avec une véritable éducation. Ce ne sont que des idoles.

La version de cette idolâtrie de la NCAA exploite les êtres humains, tout comme le parent qui pousse ses enfants dans le sport au détriment d’activités plus importantes exploite également ces enfants. Les écoles exploitent également les élèves-athlètes, de bien des manières autres que de consommer leur enfance et leur intérêt supérieur pour nourrir les désirs des adultes. Beaucoup justifieront de faire du sport un emploi à temps partiel pour les enfants comme un moyen d’obtenir des bourses d’études universitaires, par exemple, alors que la vérité est qu’environ 2% des athlètes du secondaire en reçoivent une.

Ainsi, une grande partie du complexe sportif-industriel aujourd’hui est une exploitation, pas seulement la NCAA. Le sport doit être ce qu’il y a de mieux pour l’individu et sa communauté – être en bonne santé, apprendre à bouger son corps et à travailler avec les autres de manière parfois compliquée, être le meilleur, gagner et perdre avec le sourire, ainsi que son caractère et son développement personnel. Le sport doit ajouter à sa vie, pas la prendre en charge.

Il en va de même pour les téléspectateurs. Le fait que le basket-ball universitaire soit si ridiculement lucratif est en soi la preuve que les téléspectateurs sont prêts à ignorer que leur divertissement dépend de l’exploitation de ceux qu’ils prétendent adorer. En utilisant le jargon actuel, on pourrait supposer que l’exploitation de la NCAA semble quelque peu systémique. Pourtant, des millions de personnes contribuent à renforcer l’énorme incitation financière de la NCAA à garder ces joueurs enchaînés.