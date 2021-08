La NCAA ne punit pas l’entraîneur de Baylor Art Briles pour des allégations d’agression sexuelle .

Cinq ans après avoir été largué par Baylor, Art Briles était au centre d’un rapport d’infractions de la NCAA mercredi qui l’a déchiré pour ne pas avoir examiné les allégations horribles et potentiellement criminelles impliquant ses joueurs de football.

Pourtant, le panel des infractions ne l’a pas reconnu coupable d’aucune violation de la NCAA, et son avocat a déclaré qu’il était clair qu’il reviendrait à l’entraînement universitaire.

“Mon client Art Briles a été complètement disculpé et innocenté de toutes les violations de la NCAA qui lui sont reprochées”, a déclaré l’avocat Scott Tompsett à ESPN. “Comme l’a expliqué le Comité de la NCAA sur les infractions, la conduite en cause était omniprésente et répandue sur tout le campus de Baylor, et elle a été tolérée ou ignorée par les plus hauts niveaux de la direction de Baylor.”

Briles a été licencié par Baylor après qu’une enquête externe a révélé en mai 2016 que la plus grande université baptiste du monde avait pendant des années mal géré et n’avait pas répondu correctement à de nombreuses allégations d’agression sexuelle par des étudiants, dont certaines contre des joueurs de football. Briles a longtemps contesté les allégations portées contre lui.

Dans son rapport de 51 pages, le comité des infractions n’a pas retenu Briles.

“Dans chaque cas, lorsque l’entraîneur-chef a reçu des informations d’un membre du personnel concernant un comportement criminel potentiel d’un étudiant-athlète de football, il n’a pas signalé l’information et n’a pas approfondi personnellement la question”, a déclaré le panel. « Son attitude incurie envers la conduite criminelle potentielle de ses étudiants-athlètes était profondément troublante pour le panel.

«Comme un membre du panel l’a observé lors de l’audience lorsqu’il a interrogé l’entraîneur-chef sur le manque de réponse à cette information,« beaucoup de ces choses dont nous parlons ne sont pas des violations des règles de la NCAA. . . (ou) violations de la politique de l’université. Ce sont des crimes. (Nous) parlons de viols et d’agressions physiques », selon le rapport. «L’entraîneur-chef n’a pas répondu aux attentes les plus élémentaires sur la façon dont une personne devrait réagir au type de conduite en cause dans cette affaire. De plus, en tant que leader du campus, l’entraîneur-chef est tenu à un niveau encore plus élevé. Il a complètement échoué à répondre à cette norme.

Pourtant, le panel n’a trouvé Briles coupable d’aucune violation des règles en mettant Baylor à quatre ans ou en probation et en imposant des restrictions de recrutement au programme de football.

Le seul ancien employé de Baylor directement sanctionné par la NCAA était l’ancien directeur des opérations football Odell James, qui a été frappé d’une ordonnance de justification de cinq ans. Un représentant de James a déclaré que James, qui faisait partie du personnel de Baylor de 2004 à 2015, était injustement puni pour avoir refusé un entretien en personne et explorait des options pour contester la décision.

La NCAA a constaté que des violations des règles se sont produites entre 2011 et 2016, y compris des avantages inadmissibles et des violations des tests de dépistage de drogue dans le programme de football, et des violations impliquant le programme d’accueil d’étudiants majoritairement féminins de l’institution.

Mais le panel des infractions a convenu à contrecœur avec Baylor que la mauvaise gestion de diverses allégations sur le campus de Waco “ne constituait pas une violation de la législation de la NCAA”.

Briles, 65 ans, n’a pas entraîné au niveau collégial depuis qu’il a quitté Baylor, où il a mené les Bears à leurs deux seuls titres de la Big 12 Conference tout en allant 65-37 de 2008 à 2015. Baylor a connu quatre saisons de 10 victoires sur une période de cinq ans de 2011 à 2015, après n’avoir remporté que 10 matchs auparavant.

Cinq victoires de la saison 2011, lorsque les Bears ont obtenu 10-3 et que le quart-arrière Robert Griffin III est devenu le seul vainqueur du trophée Heisman de l’école, pourraient être annulés en raison de l’utilisation d’un joueur inéligible qui a reçu des avantages inadmissibles.

La NCAA n’a trouvé Art Briles coupable d’aucune violation de la NCAA.LM Otero, File/AP

Briles a insisté sur le fait que de nombreuses allégations contre lui étaient fausses; à un moment donné, il a même poursuivi trois régents d’école et un vice-président pour diffamation et calomnie, affirmant qu’ils avaient faussement déclaré qu’il était au courant d’agressions et de viols collectifs présumés commis par des joueurs et qu’ils ne les avaient pas signalés.

En février 2017, les régents universitaires ont révélé de nouveaux détails sur l’affaire, notamment des textes et des citations de conversations alléguant que Briles avait ignoré les agressions sexuelles commises par des joueurs et n’avait pas alerté les responsables de l’université ou les athlètes de discipline. Lors d’un incident présumé de viol collectif en 2013, on a montré à Briles une liste de joueurs qu’une victime avait identifiés.

«Ce sont des méchants. Pourquoi était-elle avec ces gars ? », a déclaré Briles dans le dossier.

Baylor a payé à Briles plus de 15 millions de dollars après l’avoir licencié. Il a ensuite reconnu avoir commis des erreurs et s’est excusé pour « certaines mauvaises choses » qui se sont produites sous sa surveillance.

Briles a brièvement entraîné en Italie, puis dans un lycée du Texas à Mount Vernon.