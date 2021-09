La NCLAT ajourne l’audience sur le plaidoyer des prêteurs de Videocon pour un nouveau tour d’enchères

in

La State Bank of India, le principal banquier du consortium de prêteurs, avait saisi la semaine dernière le tribunal d’appel au nom du comité des créanciers (CoC) pour obtenir de nouvelles offres pour la société Videocon Industries en faillite.

Le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a ajourné lundi l’audience sur le plaidoyer des prêteurs de Videocon Industries visant à demander un nouveau tour d’appel d’offres pour l’entreprise en faillite jusqu’au 30 septembre.

L’ajournement est intervenu après que le solliciteur général Tushar Mehta, comparaissant au nom du CdC, ait demandé du temps pour soumettre une réplique à l’affidavit en réponse déposé par le soumissionnaire approuvé Twin Star Technologies sur la soumission du 18 septembre faite par le CdC en vue d’une nouvelle enchère.

La formation composée de deux membres de la NCLAT avait demandé la semaine dernière au CoC de déposer la duplique dans les deux jours. Il avait également demandé aux autres parties de déposer leurs observations écrites ne dépassant pas trois pages accompagnées des citations pertinentes avant la prochaine date d’audience.

Twin Star Technologies appartient à Volcan Investments, qui est une branche du groupe Vedanta. Le 19 juillet, la NCLAT avait suspendu l’offre de Twin Star Technologies sur Videocon Industries dans le cadre d’un appel déposé par les créanciers dissidents Bank of Maharashtra et IFCI. Les deux prêteurs étaient mécontents de la valeur réalisée grâce au plan de résolution.

Avant cela, bien que la magistrature de Mumbai du Tribunal national du droit des sociétés ait approuvé le 8 juin le plan de résolution de Twin Star Technologies, elle avait observé que la société « ne payait presque rien » car le montant offert ne représente que 4,15 % du total. réclamation en suspens. Il avait noté que la décote pour tous les créanciers est de 95,85% et a suggéré à la fois au comité des créanciers et au demandeur retenu d’augmenter le paiement.

