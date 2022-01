La NCLAT annule le rachat de Videocon par la société dirigée par Anil Agarwal et lance un nouvel appel d’offres

La NCLAT a demandé aux créanciers d’initier une nouvelle vente de Videocon pour récupérer leurs 64 637,6 crores de Rs impayés.



Mercredi, une cour d’appel des faillites a annulé l’offre gagnante du milliardaire Anil Agarwal, dirigé par Twin Star Technologies, de reprendre Videocon Industries Ltd, suite à un plaidoyer de certains créanciers selon lequel l’argent offert imposait une forte coupe de cheveux de 62 000 crores de roupies aux banques.

Le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a demandé aux créanciers d’initier une nouvelle vente de Videocon, une entreprise de biens de consommation durables fabriquant des produits allant des climatiseurs aux machines à laver, pour récupérer leurs 64 637,6 crores de Rs impayés.

Alors qu’une majorité de prêteurs avaient précédemment accepté l’offre crore de Rs 2 962,02 de Twin Star Technologies, Bank of Maharashtra (BoM) et IFCI Ltd ont exprimé leur désaccord, affirmant que le montant offert était proche de la valeur de liquidation de l’entreprise en faillite et qu’ils ne pouvaient pas être payés moins de la valeur liquidative.

Suite à l’assentiment du Comité des créanciers de Videocon, la formation de Mumbai du National Company Law Tribunal (tribunal des faillites) avait consenti le 9 juin dernier à l’offre publique d’achat de Twin Star Technologies (appelée Resolution Plan en vertu de la loi sur les faillites).

Cette ordonnance a été contestée par la BoM et l’IFCI devant la NCLAT, qui a annulé mercredi l’ordonnance de la NCLT affirmant que les dispositions du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) n’avaient pas été respectées.

Le promoteur de Videocon Venugopal Dhoot avait également contesté l’ordonnance NCLT, remettant en cause la conduite des prêteurs.

Un banc de la NCLAT composé de deux membres, Jarat Kumar Jain et Ashok Kumar Mishra, a déclaré que l’approbation du plan de prise de contrôle n’était « pas conforme à l’article 31 du Code » et a mis de côté « l’approbation du plan de résolution par le Comité des créanciers (CoC) ainsi que l’autorité d’adjudication (NCLT) ».

La NCLAT a également déclaré qu’en vertu de l’article 31 (4) de l’IBC, l’approbation préalable de la Commission indienne de la concurrence (CCI) était requise pour soumettre le plan de résolution, qui n’a pas été obtenu par le cabinet d’Anil Agarwal.

Il a renvoyé l’affaire au CoC pour achèvement du processus conformément aux dispositions du Code.

Cela signifie essentiellement que le CoC sollicitera désormais de nouvelles offres pour Videocon, à moins que l’ordonnance de la NCLAT ne soit contestée devant la juridiction supérieure et annulée.

« Nous avons appris l’existence de la commande et cela retardera davantage la résolution de Videocon », a déclaré Gopal Jain, avocat de Twin Star, commentant au nom de la société sur la commande. « Nous attendons l’ordre écrit et prendrons ensuite les mesures appropriées. » La BoM, qui détient 1,97 % des droits de vote au sein du CoC, et IFCI Ltd avec 1,03 % des actions avec droit de vote, s’étaient également opposées à ce que la majeure partie du paiement par la société d’Agarwal soit effectuée au moyen d’obligations non convertibles (NCD) au lieu d’espèces.

Twin Star devait payer Rs 500 crore dans les 90 jours et le reste sous forme de débentures non convertibles sur une période de temps. Les actions de Videocon devaient être radiées de la cote dans le cadre du plan.

Videocon figurait parmi les 12 premières entreprises mises en faillite à la suite d’une directive de 2017 de la Reserve Bank of India (RBI) visant à mettre aux enchères des sociétés dont les cotisations étaient impayées.

L’ordonnance de la NCLAT a déclaré que les créanciers avaient fait des réclamations totales de Rs 72 078,5 crore sur Videocon, dont des réclamations de Rs 64 637,6 crore ont été vérifiées et acceptées aux fins d’insolvabilité.

«Il a été déclaré que le plan prévoyait un maigre montant de Rs 2962,02 crore contre une responsabilité reconnue d’environ Rs 65 000 crore. Ladite renonciation est de près de 62 000 crores de Rs des réclamations admises et de 69 000 crores de Rs du total des réclamations par lesquelles cet argent public est perdu, la décote est d’environ plus de 95 pour cent.

« Même les créances des créanciers financiers ont été réglées à moins de 5% alors que celle d’OC (Operational Creditor) est à peine de 0,72% », a-t-il déclaré.

Le tribunal d’appel n’était pas d’accord avec NCLT, qui avait, lors de l’approbation de l’offre, cité un jugement de la Cour suprême et déclaré que la sagesse commerciale de CoC ne pouvait être remise en question.

« Les CoC sont le meilleur juge pour analyser, saisir et prendre une décision commerciale prudente pour l’entreprise, mais ils sont également soumis à un test de prudence afin de garantir l’équité et la transparence », a déclaré la NCLAT dans son ordonnance de 213 pages.

Le tribunal d’appel a déclaré que la NCLT et la NCLAT ont le pouvoir de renvoyer un plan de résolution aux prêteurs pour réexamen.

Dans cette affaire, les prêteurs s’étaient rapprochés de la NCLAT pour solliciter de nouvelles offres pour les 13 sociétés du groupe Videocon.

D’accord avec les banques, la NCLAT a déclaré que si le plan de résolution entraîne une importante décote, qui sera supportée par le Trésor public, alors c’est dans l’adéquation des choses que la proposition est renvoyée au CdC.

En outre, il a déclaré que le plan de résolution « prévoit le paiement aux créanciers financiers dissidents au moyen de NCD et d’actions, ce qui est inadmissible conformément au Code ». Lors de la 19e réunion du CdC tenue le 11 novembre 2020, les prêteurs ont été informés de l’accusé de réception des demandes déposées auprès de la CCI sollicitant son approbation pour le plan de résolution.

« Nous n’avons pas pu trouver, même lors des 20e et 21e réunions du CoC, si une telle approbation de la CCI a été obtenue ou non, alors que le plan de résolution a été approuvé par le CoC lors de la 19e réunion du CoC. Par conséquent, il est très clair que l’approbation préalable de la CCI n’a pas été obtenue conformément à la disposition de l’article 31(4) du Code », a déclaré la NCLAT.

Le NCLT avait le 8 août 2019 une procédure d’insolvabilité consolidée pour les 13 sociétés du groupe — Videocon Industries, Value Industries, Applicomp, CE India, Century Appliances, Electroworld Digital Solutions, Evans Fraser & Co, Millennium Appliances, PE Electronics, SKY Appliances, Techno Electronics, Techno Kart, Value Industries et Videocon Telecom Le processus d’insolvabilité pour deux autres sociétés de Videocon — KAIL Ltd et Trend Electronics — a été mené indépendamment.

