La NCLAT annule l’ordonnance de la NCLT approuvant l’offre de Twin Star Technologies sur le groupe Videocon

Le tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a annulé mercredi une ordonnance du banc de Mumbai du NCLT approuvant l’offre d’Anil Aggarwal de Twin Star Technologies sur Videocon Group.

Un banc composé de deux membres, Jarat Kumar Jain et Ashok Kumar Mishra, a déclaré que les dispositions du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) n’avaient pas été respectées lors du processus de résolution de l’insolvabilité d’entreprise de Videocon.

« Au vu de l’analyse des faits et du droit, nous sommes arrivés à la conclusion que l’article … du code (IBC) n’a pas été respecté. Par conséquent, l’approbation du plan de résolution n’est pas conforme à l’article 31 du code. En conséquence, l’approbation de la résolution du plan par le CoC ainsi que l’autorité désignée (NCLT) est annulée.

« L’affaire est renvoyée au CoC », a déclaré le tribunal d’appel tout en éliminant toutes les demandes provisoires.

L’ordonnance NCLAT fait suite à des requêtes déposées par deux créanciers dissidents – Bank of Maharashtra et IFCI Ltd – contestant l’ordonnance NCLT autorisant Twin Star Technologies d’Anil Agarwal à racheter Videocon Industries avec 12 sociétés du groupe.

Plus tôt le 9 juin, le banc de Mumbai du National Company Law Tribunal (NCLT) a approuvé l’offre de 2 962 crores de Rs de Twin Star Technologies pour le groupe criblé de dettes.

L’ordonnance NCLT avait déjà été suspendue par le tribunal d’appel le 19 juillet suite à des requêtes déposées par la Bank of Maharashtra et l’IFCI Ltd et elle avait ordonné de maintenir le « statu quo ante ».

Plus tard, les comités des créanciers (CdC) de Videocon Industries avaient également approché le tribunal d’appel de l’insolvabilité pour solliciter de nouvelles offres pour les 13 sociétés.

Twin Star Technologies du milliardaire Anil Agarwal avait offert 2 962 crores de roupies pour reprendre Videocon, ce qui représentait 4,15 % des réclamations admises de 64 838,63 crores de roupies des prêteurs.

SBI, premier prêteur de Videocon Industries, avait demandé à la NCLAT d’autoriser de nouvelles offres pour le groupe.

