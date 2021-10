La NCLAT demande une nouvelle ordonnance NCLT contre les cadres supérieurs de Videocon Telecom

Bali et Bansal avaient déplacé la NCLAT alléguant que l’ordonnance NCLT était illégale car elle ne leur offrait pas d’audience. L’ordre a affecté leurs moyens de subsistance et mis leurs familles dans une « situation de misère », avaient-ils déclaré.

Le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a demandé jeudi à la magistrature de Mumbai du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) d’adopter une nouvelle ordonnance après avoir « donné la possibilité d’entendre » deux cadres supérieurs de Videocon Telecommunications dont les actifs ont été saisis par le biais d’une ordonnance. du 31 août.

Le banc de Mumbai du NCLT, sur appel du gouvernement indien, avait saisi et gelé des biens meubles et immeubles, y compris des comptes bancaires, des casiers et des comptes demat, y compris les propriétés détenues conjointement, d’Arvind Bali et Satpal Bansal, l’ancien PDG et directeur financier de l’entreprise en faillite.

Bali et Bansal avaient déplacé la NCLAT en alléguant que l’ordonnance NCLT était illégale car elle ne leur offrait pas d’audience. L’ordre a affecté leurs moyens de subsistance et mis leurs familles dans une « situation de misère », avaient-ils déclaré.

La formation de deux membres de la NCLAT, dirigée par le président par intérim, le juge M Venugopal, a ordonné jeudi à la NCLT de rendre les nouvelles ordonnances nécessaires de manière équitable, juste et impartiale sur le fond, dans un délai de cinq semaines à compter de la date de réception de l’ordonnance. . Il a déclaré que cela devrait être fait « bien sûr, de la manière connue par la loi et conformément à la loi, sans influence ni entrave avec aucune des observations faites par ce tribunal (NCLAT) dans cet appel ».

« Il est clairement établi que l’ordonnance attaquée du 31.08.2021 du tribunal du NCLT, Mumbai, en ce qui concerne les appelants, est soumise à la nouvelle décision à laquelle le « tribunal » arrivera après avoir pris en compte la plaidoiries/réponse/réponse/contre des appelants », a déclaré la magistrature dans son ordonnance de 40 pages.

« La liberté est accordée aux parties respectives de soulever tous les moyens de fait et de droit sur l’objet en litige devant le ‘tribunal’. Avant de se séparer de l’affaire, ce ‘Tribunal’ fait une mention pertinente qu’il n’a pas approfondi et n’a pas non plus exprimé d’opinion sur le fond de l’affaire », a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.