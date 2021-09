La NCLAT envoie un avis à l’administrateur et aux prêteurs de Jet Airways

in

Selon PNB, la réduction de la dette par le RP était « arbitraire et illégale ».

Le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a publié jeudi un avis à l’attention de l’administrateur et des prêteurs de la défunte Jet Airways dans le cadre d’une requête déposée par la Punjab National Bank (PNB).

Dans son plaidoyer, le prêteur a allégué des « irrégularités grossières » de la part du professionnel de la résolution (RP) et a exhorté le tribunal d’appel à annuler le plan de sauvetage du transporteur endetté. Cette décision retarde encore les plans de relance de la compagnie aérienne.

Le tribunal d’appel, admettant la requête, a publié l’affaire pour le 21 septembre. Dans sa requête, PNB a allégué que le RP avait réduit la dette de la compagnie aérienne en réduisant la valeur des actions mises en gage invoquées conformément au Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC).

Selon PNB, la réduction de la dette par le RP était « arbitraire et illégale ».

Contacté par FE, le RP a refusé de commenter, affirmant que la question était en instance. Le porte-parole de Jet Airways n’était pas joignable. Il n’y a pas eu de réponse immédiate aux courriers envoyés à PNB.

Le 22 juin, le banc du Tribunal national du droit des sociétés de Mumbai a approuvé un plan de résolution conjoint de Kalrock Capital et de l’entrepreneur Murari Lal Jalan pour relancer la compagnie aérienne.

En octobre 2020, les soumissionnaires avaient proposé un plan de remboursement de 1 200 crores de roupies aux créanciers financiers et aux employés de Jet Airways sur une période de cinq ans. Le RP avait également admis des réclamations de plus de 15 400 crores de roupies émanant de créanciers financiers et opérationnels.

Le plan de résolution avait proposé une décote de 95% aux créanciers financiers, offrant Rs 385 crore pour les réclamations admises de Rs 7.807 crore. Le total des réclamations admises comprend Rs 1 636 crore par la State Bank of India, Rs 1 084 crore par Yes Bank et Rs 754 crore par PNB.

Jet Airways, un transporteur privé, a été submergé par des pertes et des dettes et a immobilisé tous ses vols en avril 2019. Le transporteur prévoyait de reprendre ses services, après s’être retiré avec succès de la procédure IBC, d’ici 2022.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.