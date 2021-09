La NCLAT maintient l’ordonnance de liquidation de Devas de NCLT

“L’incorporation de Devas elle-même était avec un motif frauduleux et un objet illégal de collusion et de connivence avec les responsables d’Antrix d’alors et d’abuser / abuser de la loi, d’apporter de l’argent en Inde et de le détourner selon des méthodes douteuses vers des pays étrangers”, le NCLT avait commandé.

Le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a rejeté mercredi les appels déposés par les employés de Devas Multimedia, représentant les actionnaires et l’ex-direction, cherchant à suspendre l’ordonnance du 25 mai du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT), Bangalore, qui a ordonné l’ouverture de le processus de liquidation de Devas Multimedia.

« Ce tribunal a discuté en détail la défense soulevée par Devas dans la requête en liquidation. Ce Tribunal estime que la défense soulevée par Devas n’est pas substantielle, et Devas mérite d’être liquidé sur la base de l’article 271 (c) de la Loi sur les sociétés de 2013. En conséquence, la conclusion du Tribunal national du droit des sociétés n’a besoin d’aucune ingérence de ce tribunal d’appel, et les deux appels méritent d’être rejetés », a déclaré la NCLAT dans son ordonnance de 375 pages.

Sur une requête déposée par Antrix Corporation, une entité commerciale de spectre sous le contrôle du Département de l’espace et de l’Organisation indienne de recherche spatiale, le NCLT a ordonné le lancement du processus de liquidation de Devas Multimedia pour conduite frauduleuse.

L’ordonnance de mercredi de la NCLAT a également confirmé la position d’Antrix et de l’Union indienne selon laquelle Devas avait été constituée pour conduite frauduleuse.

