La NCLAT rejette le plaidoyer de GAIL contre le plan de résolution d’Alok Ind

Un banc de deux membres de la NCLAT n’a cependant trouvé aucun fondement dans le plaidoyer de GAIL.

Le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a rejeté lundi le plaidoyer de GAIL India contestant l’ordonnance du NCLT du 8 mars 2019 qui a approuvé le plan de résolution de l’insolvabilité d’Alok Industries, qui a maintenant été repris par un consortium de Reliance Industries et JM Financial Asset Reconstruction .

Conformément au plan de résolution approuvé, tous les créanciers opérationnels d’Alok Industries ayant des cotisations inférieures à Rs 3 lakh ont obtenu un paiement à 100%, tandis que ceux dont les cotisations sont supérieures à Rs 3 lakh n’ont reçu aucun paiement. GAIL avait une réclamation de Rs 506.42 crore.

GAIL avait contesté l’approbation en qualifiant le plan de résolution de « déraisonnable » et « arbitraire » car il ne traite pas les égaux comme égaux et il omet également de fournir une justification raisonnable pour une telle discrimination contre les créanciers opérationnels ayant des cotisations supérieures à Rs 3 lakh et donc, « Le plan de résolution s’oppose d’ailleurs au bon sens, choque la conscience judiciaire du Tribunal ».

« Sous tous les angles, l’ordonnance attaquée en date du 08.03.2019 adoptée par l’autorité adjudicatrice (Tribunal national du droit des sociétés), le banc d’Ahmedabad en rejetant la demande ne souffre d’aucune irrégularité matérielle ou d’illégalité manifeste au regard de la loi.

En conséquence, l’appel instantané sans mérite », a déclaré le banc, dirigé par le président par intérim M Venugopal.

Par ailleurs, Gail India a également entamé une procédure d’arbitrage concernant sa réclamation découlant du contrat de vente de gaz, avec Alok Industries, a fait observer la NCLAT.

« En réalité, il n’y a pas d’embargo sur la classification des créanciers opérationnels en classes séparées/différentes pour décider de la manière dont l’argent doit leur être distribué par le « Comité des créanciers » en raison du fait, sans aucun doute, qu’ils ont le discrétion finale subjective de la sagesse commerciale collective» par rapport à (1) Le montant à payer (2) Le montant d’argent à payer, à une certaine catégorie ou à la catégorie accessoire de créanciers, bien sûr, en équilibrant bien les intérêts du parties prenantes et les créanciers opérationnels, le cas échéant », observe la NCLAT.

« Il suffit à ce tribunal de mentionner avec pertinence qu’il ne faut pas perdre de vue que la réclamation de l’appelant (Gail) n’est pas liée à la fourniture de biens ou de services pour maintenir l’entreprise débitrice (Alok Industries) en tant qu’entreprise en activité. ‘ », a déclaré le banc.

