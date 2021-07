La NCLAT réserve son jugement sur les recours des salariés de Devas Multimedia

« J’ai entendu les deux côtés en entier. L’audition est terminée. Le jugement est réservé », a déclaré mercredi la magistrature de Chennai de la NCLAT.

Le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a réservé mercredi son jugement sur les recours déposés par les employés de Devas Multimedia, représentant les actionnaires et l’ex-direction, demandant une suspension de l’ordonnance du 25 mai du Tribunal national du droit des sociétés de Bangalore qui a ordonné l’ouverture du processus de liquidation de Devas Multimedia.

Sur une requête déposée par Antrix Corporation, une entité commerciale de spectre sous le contrôle du département de l’espace et de l’Organisation indienne de recherche spatiale, le NCLT a ordonné le lancement du processus de liquidation de Devas Multimedia pour conduite frauduleuse. « J’ai entendu les deux côtés en entier. L’audition est terminée. Le jugement est réservé », a déclaré mercredi la magistrature de Chennai de la NCLAT.

Le tribunal d’appel, cependant, a demandé aux appelants et aux intimés qui comprennent le ministère des Affaires corporatives représenté par Sanjay Shorey, directeur, Affaires juridiques et poursuites ; et le solliciteur général supplémentaire Venkataraman, avocat d’Antrix Corporation, « pour déposer leurs notes de conclusions, ainsi qu’un tableau, le cas échéant », avant le 9 août devant le bureau du greffe et a demandé aux deux parties d’échanger le même.

