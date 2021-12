La NCLAT suspend l’ordonnance de la CCI imposant une pénalité de Rs 873 cr à UBL et à d’autres fabricants de bière

En adoptant une ordonnance provisoire, un banc de la NCLAT composé de deux membres a ordonné aux parties, dont United Breweries Ltd, de déposer 10 % du montant de la pénalité au moyen d’un « reçu de dépôt fixe » dans les trois semaines.

Le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a suspendu les ordonnances rendues par le régulateur du commerce équitable CCI, infligeant des sanctions à plusieurs fabricants de bière, dont United Breweries Ltd, qui encourt une amende de 751,8 crore de roupies. -Le membre du banc de la NCLAT a ordonné aux parties, y compris United Breweries Ltd, de déposer 10 pour cent du montant de la pénalité au moyen d’un « reçu de dépôt fixe » dans les trois semaines.

Le 24 septembre 2021, la Commission indienne de la concurrence (CCI) a imposé des sanctions totalisant plus de 873 crores de roupies à UBL, Carlsberg India, All India Brewers’ Association (AIBA) et 11 personnes pour cartellisation dans la vente et la fourniture de bière. ordonnance a été contestée devant la NCLAT, instance d’appel de la CCI.

Elle connaît des recours contre toute directive émise ou décision rendue ou ordonnance rendue par la CCI. cas de moto no. 6/2017 sous réserve du paiement de 10 pour cent du montant de la pénalité imposée par le premier défendeur/CCI, par voie de « reçu de dépôt fixe » au et en faveur du registraire, NCLAT, New Delhi, dans les trois semaines à compter de la date de passation de cette ordonnance », indique une ordonnance de la NCLAT rendue le 23 décembre.

La NCLAT a également ordonné à la CCI et à la All India Brewers Association de déposer des réponses aux avis qu’elle a émis. Le tribunal d’appel a ordonné d’inscrire l’affaire le 29 mars 2022, pour admission. Confirmant le développement, UBL dans un dossier réglementaire a déclaré avoir reçu une ordonnance rendue par la NCLAT, suspendant l’ordonnance de la CCI sous réserve d’un dépôt préalable de 10 % du montant de la pénalité imposée à l’entreprise. »

La société se conformera aux instructions et ledit montant de 10% sera déposé via un récépissé de dépôt fixe dans le délai stipulé mentionné dans la commande », avait déclaré UBL, désormais contrôlée par la multinationale néerlandaise Heineken. Plus tôt cette année, Heineken avait a acquis des actions ordinaires supplémentaires d’UBL le 23 juin, portant sa participation dans la société de 46,5 pour cent à 61,5 pour cent.

La CCI avait rendu l’ordonnance définitive contre United Breweries Ltd (UBL), SABMiller India Ltd, désormais renommée Anheuser Busch InBev India Ltd (AB InBev), et Carlsberg India Private Ltd (CIPL), entre autres entités. Ordonnance, intervenue près de quatre ans après avoir ordonné une enquête détaillée, la CCI avait également enjoint aux entreprises, associations et particuliers de « cesser et s’abstenir » des pratiques anticoncurrentielles à l’avenir.

La période de cartellisation était considérée comme allant de 2009 au 10 octobre 2018 au moins, avec l’adhésion de Carlsberg India à partir de 2012 et l’AIBA servant de plate-forme pour faciliter une telle cartellisation depuis 2013. Les trois sociétés brassicoles étaient des demandeurs de sanctions moins sévères devant le régulateur.

