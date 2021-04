La NCR de Delhi, privée de sommeil, s’inquiète le plus de l’insomnie, selon une étude

Le travail à domicile a également brouillé la frontière entre la fin de la journée de travail et le début de la vie personnelle.

Insomnie chez les résidents de Delhi: Les résidents de la RCN de Delhi sont les plus préoccupés par l’insomnie dans le pays. Selon un rapport publié par le fournisseur de solutions de sommeil et de maison Wakefit.co, plus de 50% des résidents interrogés à Delhi ont déclaré qu’ils craignaient d’être insomniaques ou de souffrir d’insomnie. Selon le Great Indian Sleep Scorecard (GISS), 2021, qui a interrogé plus de 16000 répondants cette année, la peur de l’insomnie est passée de 19% en 2020 à 24% maintenant. L’étude vise à examiner les habitudes de sommeil qui prévalent dans le pays.

Le rapport a en outre déclaré que les 42% des résidents interrogés à Gurugram ont blâmé leur travail de les avoir empêchés de dormir tard, augmentant considérablement par rapport à 17% l’année dernière. Non seulement cela, mais avec le travail à domicile devenant un mode de travail courant en raison de la pandémie de coronavirus et du verrouillage qui en a résulté, 43% des résidents de Delhi NCR ont déclaré qu’ils travaillaient de nuit cette année, une augmentation par rapport aux 12%. chiffre l’année dernière. De plus, le nombre de résidents de Delhi NCR restant debout pour travailler sur des lits est également passé de 18% à 47%.

Cela a également permis de mieux comprendre pourquoi 94% des gens utilisaient leur téléphone juste avant de s’endormir dans la région de la capitale nationale, malgré la récente augmentation de la sensibilisation aux effets néfastes de l’utilisation d’appareils électroniques juste avant de dormir.

Le travail à domicile a également brouillé la frontière entre la fin de la journée de travail et le début de la vie personnelle. Cela a amené 81% des résidents de Delhi interrogés à se sentir somnolents en travaillant, au moins une à trois fois par semaine.

L’étude, d’autre part, a également révélé qu’un nombre croissant de personnes se penchent désormais sur l’importance du matelas pour bien dormir, environ 59% des répondants de la région de la capitale nationale affirmant qu’ils croyaient à un bon matelas. était la clé pour bien dormir. Ce chiffre était de 38%.

