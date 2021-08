La NDA devra apporter plusieurs changements avant que les Lady Cadets ne rejoignent, selon les experts

in

Vendredi matin (20 août 2021), les chefs des forces armées indiennes – l’armée indienne, la marine et l’armée de l’air ont atteint l’Académie de la défense nationale à Khadakwasla. Pendant leur séjour, les trois chefs devraient recevoir un briefing et une présentation sera faite par le commandant de la NDA. Il présentera une étude qui contient des recommandations sur les changements qui sont très importants à incorporer avant que les candidates n’arrivent à la NDA.

Plus tôt cette semaine, la Cour suprême a rendu une ordonnance autorisant désormais les candidates à se présenter à l’examen d’admission de la NDA. Cette année, l’examen qui devait avoir lieu en septembre a maintenant été repoussé au 14 novembre 2021.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Cela signifie que les candidates après la NDA auront une opportunité pour une commission permanente dans les forces une fois qu’elles seront recrutées.

Le tribunal a demandé à l’armée indienne d’apporter elle-même des changements.

Quel est le statut actuel ?

À ce jour, les femmes sont recrutées en tant qu’officiers de la Commission des services de courte durée et plus tard, après avoir suivi certaines procédures envisagées pour la commission permanente.

Selon un ancien instructeur en chef et commandant adjoint de l’Académie de formation des officiers, « OTA n’a que 11 mois de formation alors que NDA est de 3 ans. Imaginez le stress physique sur trois fois la durée pour les Lady Cadets. En ce qui concerne la formation de l’armée, c’est un domaine où les bureaucrates et la magistrature devraient s’en remettre aux services.

«En tant qu’entraîneur, j’ai été témoin de fractures de la hanche liées au stress chez les Lady Cadets de l’OTA. Un rapport en 2010 a été soumis après avoir discuté avec des orthopédistes et des gynécologues des hôpitaux civils des raisons qui ont conduit à de telles conditions médicales.

Et la cause qui a été attribuée aux blessures était la différence dans la structure osseuse des femmes. L’OTA a également été avisée de modifier la structure de formation, ce qui a été fait mais avec un succès minimal. Même aujourd’hui, il y aura de nombreux cadets qui subiront des blessures », a déclaré l’ancien instructeur.

Ajoutant: «Chaque jour, il y avait environ 25 à 30 Lady Cadets admises à MH lorsque les camps étaient en vue. Pire encore, certaines monitrices refusaient les camps en disant qu’elles n’avaient pas de baby-sitters pour les enfants à la maison.

Ceux qui sont en 12e norme ou au-dessus sont éligibles pour postuler à l’examen NDA. Ces jeunes étudiants sont âgés de 16 à 19 ans et doivent passer l’examen d’entrée organisé par l’UPSC, puis se soumettre à un processus de sélection des services avant de passer un examen médical. Une fois cela terminé, ils suivent une formation intensive de trois ans avant de rejoindre leurs académies de service respectives.

Aujourd’hui, non seulement il y a des femmes officiers universitaires civils en tant que membres permanents du corps professoral à la NDA, il y a d’autres femmes officiers des trois services qui y vont en députation pour enseigner le service ou des matières académiques.

Un officier qui a servi dans la NDA a parlé de l’entraînement intensif en plein air qui comprend des jeux de groupe menés par des équipes d’entraînement physique, des activités telles qu’une course de cross-country, des exercices, de l’équitation, etc. « Il est nécessaire d’étendre davantage ces installations d’entraînement. et réviser les modules.

Un officier en service qui a également servi dans le passé à la NDA et a souhaité rester anonyme a déclaré: «Si la décision de la Cour suprême doit être mise en œuvre à l’académie, plusieurs changements doivent être apportés. La structure NDA dans sa forme actuelle n’est pas destinée aux Lady Cadets. Les changements et les préparatifs doivent être effectués au sein du Service de défense intégré et du quartier général, dont relève l’académie ». « Pour les débutants, d’autres escadrons d’entraînement peuvent être ajoutés. Ensuite, nous devrions étudier les académies dans le monde pour avoir une idée sur la façon de passer d’une institution réservée aux garçons à celle des garçons et des filles », a-t-il ajouté.

