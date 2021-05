La NDA n’a pas fait son travail sur l’économie : de grands programmes de création d’emplois sont nécessaires pour relancer la demande des consommateurs et les petites entreprises

Malheureusement, l’économie n’a jamais récupéré de manière significative par la suite pour être en mesure de soutenir la création d’emplois à grande échelle.

Sept ans après l’arrivée au pouvoir du gouvernement NDA dirigé par le BJP, les revenus et la richesse en Inde sont plus inégalement répartis qu’ils ne l’ont été depuis longtemps. Vendredi dernier, l’OIT a déclaré que le taux de chômage du pays en 2020 était le plus élevé depuis au moins 1991. C’est inquiétant. Et cela ne peut pas être imputé à la pandémie de Covid-19 même s’il ne fait aucun doute que les nombreux blocages et couvre-feux ont frappé les entreprises à travers le pays. Les données sur l’emploi se détériorent depuis un certain temps maintenant – ce qui n’est pas surprenant dans une économie rampante – et il semble que la démonétisation ait fait beaucoup de dégâts. Beaucoup ont estimé que la douleur de DeMo serait transitoire, mais même si les niveaux de liquidités ont augmenté de manière significative, le secteur informel n’a tout simplement pas retrouvé son élan. C’est probablement parce que le choc DeMo a été si grave qu’il a nui à la confiance des entreprises et des consommateurs à un point tel que la création d’emplois a été reportée. Malheureusement, l’économie n’a jamais récupéré de manière significative par la suite pour être en mesure de soutenir la création d’emplois à grande échelle.

Il n’y a pas eu de pandémie au cours de l’exercice 18 lorsque l’économie a progressé à un taux insignifiant de 6,8 %, bien que la modération de la croissance ait pu être exacerbée par la TPS qui a été déployée en juillet 2017. Il n’y a pas eu de pandémie au cours de l’exercice 19 lorsque notre économie a enregistré un taux de 6,5 peu impressionnant. % et ni l’un ni l’autre au cours de l’exercice 20, à l’exception d’environ deux semaines, lorsque la croissance s’est effondrée à un niveau embarrassant de 4 %. Ironiquement, c’est en mai de la même année, après la réélection de la NDA, que le gouvernement a annoncé qu’il ferait de l’Inde une économie de 5 000 milliards de dollars d’ici l’exercice 25. Étant donné que l’économie s’est contractée d’environ 8%, ce poteau de but devra maintenant être déplacé.

Mais il ne sert à rien que l’économie grimpe vers de nouveaux sommets si l’emploi descend vers de nouveaux creux. Changeons le discours, fixons un objectif de nouveaux emplois d’ici l’exercice 25 et vérifions si l’Inde crée le plus grand nombre d’emplois au monde chaque année ; une croissance rapide ou même la plus rapide n’est pas suffisante, ni un chiffre grandiose du PIB. Que le taux de chômage du pays soit à un niveau record de trois décennies est une honte ; le chômage est passé à 7,11% en 2020, a indiqué l’OIT sur la base de la base de données ILOSTAT, contre 5,27% en 2019.

Mais, cela ne s’est pas produit du jour au lendemain. Une analyse du Centre de données et d’analyse économiques (CEDA), basée sur la série chronologique mensuelle CMIE de l’emploi par industrie, montre que l’emploi dans le secteur manufacturier au cours de l’exercice 21 était près de la moitié de ce qu’il était il y a cinq ans. Pas flatteur d’autant plus que Make in India, lancé en grande pompe, était censé avoir changé la face de la fabrication. Non seulement la part de l’industrie manufacturière est tombée à moins de 16% – le gouvernement Narendra Modi avait déclaré qu’elle la porterait à 25% d’ici 2022 – l’emploi dans le secteur a également chuté. De toute apparence, l’exercice 22 pourrait être pire que l’exercice 21 lorsque le taux de chômage moyen a atteint 8,8 %. Premièrement, le secteur des services, un gros employeur, a mis du temps à se redresser. De plus, le secteur informel, qui représente environ 45 % du PIB et représente 80 % des emplois et qui dépend essentiellement des transactions en espèces, est en ruine. Un autre secteur qui fournit des emplois en grand nombre, les exportations, s’est mal comporté sous le régime Modi, après s’être contracté pendant quatre des sept années. Le secteur informel languissant après la pandémie et le secteur organisé supprimant des emplois, le taux de chômage a grimpé à 14,5% dans la semaine du 16 mai et à 14,7 dans la semaine du 23 mai, selon les données du CMIE. Au dernier décompte, la perte cumulée d’emplois salariés, depuis la pandémie, était de 12,6 millions dans les zones urbaines et rurales ; en avril 2021, ils n’étaient que 73,3 millions.

Il est essentiel de lutter contre le chômage, car les revenus et les emplois déterminent les dépenses de consommation, qui à leur tour stimulent les entreprises. Jusqu’à présent dans cet exercice, peu de dépenses directes ont été ciblées sur les sections vulnérables, mais si le soutien de la masse salariale n’est pas possible, le programme de prêt garanti de Rs 3-lakh-crore—ECLGS—pour les MPME devrait être complété. De plus, les allocations pour MGNREGA peuvent certainement être augmentées pour répondre à la demande croissante.

Alors que les recettes fiscales pour l’exercice 22 seraient probablement en deçà des estimations, les collectes d’impôts directs devraient rester solides car le secteur des entreprises organisées se porte extrêmement bien ; dans ce cadre, des segments tels que les services financiers, l’informatique et le commerce électronique qui ont une main-d’œuvre nombreuse et bien rémunérée, ainsi que le secteur public, maintiendront un bon recouvrement de l’impôt sur le revenu.

Alors que le gouvernement doit être attentif au fisc, le dépassement du budget dans des moments comme ceux-ci ne nuira pas à la crédibilité de la nation. Comme de nombreux économistes l’ont souligné, si la confiance et la demande des consommateurs ne sont pas rétablies rapidement, l’économie risque de s’enfoncer plus profondément. Et l’accent doit être mis sur les emplois, pas sur la taille de l’économie.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.