La NDRC chinoise envisage des prix d’électricité punitifs pour les mines de crypto

La Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (NDRC) a déclaré mardi qu’au cours de la prochaine étape de sa répression du minage de crypto-monnaies, elle envisagerait des « prix punitifs de l’électricité » pour certaines mines de crypto-monnaie.

Le principal organisme de planification économique du pays pourrait mettre en œuvre cette mesure pour les entreprises qui exploitent des crypto-monnaies, mais ne paient que les prix de l’électricité résidentielle, a déclaré Meng Wei de la NDRC lors d’une conférence de presse, selon China.com, un site d’information géré par le Bureau d’information du Conseil des Affaires d’État. La NDRC se concentrera sur les mines à l’échelle industrielle et les entités publiques qui exploitent la cryptographie et appelle les gouvernements locaux à s’occuper de l’exploitation minière dans leurs juridictions, a déclaré Meng. Meng répondait à une question sur les prochaines étapes du développement de la capitale du Sichuan, Chengdu et Chongqing voisin. Chengdu est l’une des plus grandes provinces chinoises de minage de crypto-monnaies et une qui avait des politiques favorables envers l’industrie. Samedi, Xiao Yi, un haut membre du Parti communiste de la province du Jiangxi a été licencié et expulsé du parti des accusations criminelles pour son soutien à l’extraction de crypto, a déclaré l’organisme de surveillance anti-corruption du parti. La NDRC et d’autres agences gouvernementales de premier plan ont appelé à un renouveau du crackdo wn sur le minage de crypto-monnaies le 24 septembre. Le minage de crypto-monnaies a été ajouté à une liste d’industries à éliminer début octobre.

