La NDRC chinoise teste la blockchain pour le commerce de l’énergie verte | Invezz

La Commission nationale du développement et de la réforme de Chine (NDRC) a donné son feu vert au plan national visant à tester la blockchain pour le commerce de l’énergie verte. L’organisation, la plus haute instance de planification de Chine, a fait connaître cette nouvelle en publiant une interview sur son site Internet. Cette décision ferait partie de l’objectif de la Chine d’atteindre la neutralité carbone.

Dans l’interview, un représentant non identifié de la NDRC a révélé que l’agence avait rejoint l’Administration nationale de l’énergie, des entreprises liées, des experts et des universitaires et a constaté que les conditions pour créer un marché de l’énergie verte sont appropriées. La première condition est la demande des entreprises en énergie verte. Selon le représentant, les entreprises sont prêtes à payer plus pour les avantages environnementaux de l’énergie verte.

La deuxième condition est la volonté des localités. Avec certaines régions qui ont fait des recherches sur l’énergie verte, le représentant a noté qu’elles sont impatientes d’adopter le commerce de l’énergie verte.

Concernant l’aspect technologique, la personne interrogée a déclaré que la blockchain peut enregistrer de manière exhaustive des informations sur la production, la transaction et la consommation d’énergie verte, entre autres aspects. Tirer parti de la blockchain garantirait également que toutes les informations enregistrées restent immuables.

Le représentant de la NDRC a en outre révélé que la State Grid Corporation de Chine avait déjà déposé une demande de brevet pour un système de transaction de certificats verts basé sur la blockchain.

L’appétit croissant de la Chine pour la technologie blockchain

En plus de tester la blockchain pour le commerce de l’énergie verte, State Grid Corporation of China cherche également à lancer une plate-forme d’échange et de gestion de données basée sur la blockchain après avoir rejoint Wanglu Tech, basée à Pékin. Cette plate-forme aiderait State Grid à utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour analyser les données sans compromettre la confidentialité des consommateurs. Ce faisant, l’entité estime qu’elle sera bien positionnée pour moderniser ses services et ses capacités.

Cette nouvelle intervient après que le pays a lancé sa première compensation carbone sur AntChain, la plateforme de blockchain d’entreprise d’Ant Group. Tianjin a lancé le premier certificat de compensation carbone basé sur la blockchain de la Chine en juillet 2021. Expliquant pourquoi Tianjin a tiré parti de la blockchain, la publication a noté que la technologie rend les émissions, le commerce et l’audit de compensation carbone transparents et traçables.

Avant cela, le pays avait mentionné pour la première fois la blockchain dans son 14e plan quinquennal en mars de cette année. Bien que la Chine ait interdit les crypto-monnaies, elle pense que sa technologie sous-jacente peut être essentielle à son économie numérique. En tirant parti de la blockchain parmi d’autres technologies, la Chine pense pouvoir augmenter son PIB et devenir un leader mondial.

