La NDRC de la Chine applique davantage l’interdiction de l’extraction de crypto et demande des dommages-intérêts punitifs pour les mineurs

La Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) de Chine a appelé à une application plus stricte de l’interdiction de l’extraction de crypto dans la région via des prix disciplinaires de l’électricité sur les grandes fermes d’extraction de crypto.

Les mineurs de crypto vont payer des factures d’électricité exorbitantes

La NDRC chinoise a exigé la mise en œuvre de la prochaine phase de sa répression du minage de crypto en envisageant l’application d’énormes amendes d’électricité pour les grands mineurs opérant toujours dans les zones résidentielles.

Meng Wei, porte-parole de la NDRC chinoise, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que le conseil entrait dans la prochaine phase d’application de son interdiction des activités d’extraction de monnaie virtuelle dans le pays.

Il a révélé que les provinces et les municipalités établiraient un système de surveillance, de nettoyage et d’activités liées à l’exploitation minière dans leurs domaines de compétence et puniraient les personnes impliquées dans ces activités.

En septembre, la Chine a officiellement interdit toutes les activités d’extraction de monnaie virtuelle sur son territoire, invoquant des problèmes de taux de carbone et d’émissions. L’interdiction visait également à réduire les taux de blanchiment d’argent et de fraude imputés à la nature décentralisée des monnaies virtuelles.

En 2020, la Chine était responsable d’environ 50 % de l’approvisionnement total en bitcoins dans le monde, consommant environ 86 térawattheures (TWh) d’électricité. Environ 63 % de la source d’énergie provenait de centrales au charbon.

En juillet 2021, Rystad Energy a révélé que si la Chine pouvait retirer complètement l’extraction de Bitcoin de son portefeuille de consommation d’énergie, le pays réduirait de 57 millions de tonnes ses émissions de carbone (CO2).

Mesures visant à restreindre l’extraction de monnaie virtuelle

Selon l’avis publié par les autorités compétentes en Chine, la prochaine étape de la fin des activités minières nécessitera une concentration sur les unités minières industrielles appartenant à l’État. En conséquence, les unités opérant dans les zones résidentielles étudieront les tarifs disciplinaires de l’électricité qui leur seront imposés, ce qui créera une situation de haute pression qui découragera d’autres mineurs de monnaie virtuelle de miner.

Bien que les monnaies virtuelles soient une solution et une opportunité à un éventail de problèmes qui affligent le secteur financier, le coût de production l’emporte sur les avantages possibles qu’elles présentent en raison de l’empreinte carbone élevée qu’elles exercent sur la terre.

Des appels ont été lancés récemment par des militants écologistes pour réduire les émissions de carbone de l’écosystème crypto. Jusqu’à présent, de plus en plus de fermes minières explorent déjà de nouvelles alternatives énergétiques, les sources d’énergie renouvelables étant probablement un poste d’amarrage pour beaucoup.

Les initiatives de crédit carbone se multiplient également, les entreprises basées sur la blockchain travaillant désormais sur leur programme de neutralité carbone.

Avec de telles mesures en place et déjà en cours, telles que la mise à niveau de Bitcoin Taproot, qui est conçue pour améliorer l’efficacité des transactions sur la première blockchain en appliquant des contrats intelligents, le sujet de la consommation d’énergie deviendra une chose du passé.

