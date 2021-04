La nécessité de la société irlandaise de crypto obéit aux lois sur le blanchiment d’argent pour la première fois

27 avril 2021 06:17 & nbspUTC

Faire fonctionner une entreprise de cryptographie en Irlande privée de l’enregistrement auprès de la Banque centrale d’Irlande constitue aujourd’hui une infraction pénale.

Les entreprises de cryptographie irlandaises se sont développées soumises à une surveillance de contrôle pour la première fois, les entreprises locales d’actifs numériques détectant actuellement les règles de lutte contre le blanchiment d’argent établies par l’Union européenne.

La 5e directive anti-blanchiment de l’UE, ou 5AMLD, a été transférée dans la loi irlandaise le 23 avril, par le biais de la loi portant amendement de 2021 sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de la justice pénale.

La législation a besoin des entreprises qui fonctionnent avec des actifs cryptographiques et des soutiens de famille de portefeuille de garde – appelés fournisseurs de services d’actifs virtuels, ou VASP – et les entreprises qui desservent VASPS, respectent les normes réglementaires similaires des entreprises financières normales.

Les VASP irlandais doivent désormais s’inscrire auprès de la Banque centrale d’Irlande dans les 3 mois suivants et transmettre la diligence requise à leurs clients – en comptant les identifiants, en tenant compte de la source et du terminus de leurs actifs cryptographiques et en signalant une action financière douteuse.

L’absence antérieure de réglementation en Irlande permettait aux traders d’investir dans des actifs cryptographiques incognito.

Ce n’est peut-être que le début de la réglementation irlandaise sur la cryptographie, avec tous les VASP universels qui desservent les pays européens devraient adhérer à la 6e directive anti-blanchiment de l’Union européenne d’ici le 3 juin. & répondre à des exigences de reporting strictes.

Différents 5AMLD, les règles efficaces qui financent les autorités européennes dans l’aptitude à sanctionner les entreprises et les personnes morales connectées, et pas seulement les employés canailles Les VASP qui ne se conforment pas à l’instruction pourraient faire l’objet d’énormes amendes ou être fermés.

