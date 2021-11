La tournée qui ne resterait pas morte est de retour pour se venger ! Décibel le magazine a maintenant dix ans « Visite du magazine Décibel » revient en janvier avec un projet de loi sanguinaire en tête d’affiche mettant en vedette des légendes du death metal de Tampa NÉCROLOGIE et les héros du thrash metal de Richmond DÉCHETS MUNICIPAUX dans une double fonctionnalité tueuse. Le soutien à la tournée vient des assassins du désert de l’Arizona COUPE-PORTE et Virginia crossover bataillon mort/thrash FORCÉE. Invités spéciaux dealers de la mort infusés de hardcore LE MONDE DES ESPRITS se produira à certaines dates pour compléter le projet de loi barbare.

« Nous sommes très fiers, excités et honorés de faire partie du 2022 « Visite du magazine Décibel », » NÉCROLOGIE dit dans une déclaration de bande. « Partager la scène avec nos bons amis et collègues broyeurs DÉCHETS MUNICIPAUX est quelque chose que nous voulions et attendions de faire depuis longtemps, donc super content d’unir nos forces avec eux avec COUPE-PORTE et FORCÉE pour rassurer les fans pour une programmation tous azimuts !

« Et nous voulons rendre cela amusant et intéressant pour les fans également, nous demandons donc à chacun de nous donner son avis sur les chansons NÉCROLOGIE devrait jouer. Nous sommes vraiment impatients de lire tous les commentaires et suggestions, et de commencer à travailler sur la setlist. Alors, envoyez-nous vos suggestions de chansons préférées et faisons-le ! »

s’exclame DÉCHETS MUNICIPAUX leader Tony Foresta: « Nous sommes très excités de faire partie d’une tournée avec autant de poids lourds du début à la fin ! J’ai hâte de frapper autant de ces endroits que nous n’avons pas joué depuis si longtemps. »

Co-présenté par Dossiers de rechute et Records d’explosion nucléaire, et parrainé par Tirez les patchs de prise, Marchandise du quart de nuit, Liquide Mort Montagne Eau et IndieMerchstore, les « Visite du magazine Décibel » arrive bientôt dans un club (ou théâtre) près de chez vous.

Billets pour le 2022 « Visite du magazine Décibel » sera mis en vente le vendredi 5 novembre à 10 h, heure locale, et se trouve à cet endroit.

Les « Visite du magazine Décibel » date 2022 :

28 janvier – Tampa, FL – The Orpheum (pas de SPIRITWORLD)



29 janvier – Atlanta, GA – The Masquerade (pas de GATECREEPER ou SPIRITWORLD)



03 février – Mesa, AZ – Le Nil



04 février – Pomona, CA – La Maison de Verre



05 février – Berkeley, CA – The UC Theatre



06 février – Sacramento, CA – As de pique



07 février – San Diego, CA – Boîte à musique



09 février – Grand Junction, CO – The Mesa Theatre



10 février – Colorado Springs, CO – Le mouton noir



11 février – Denver, CO – Théâtre gothique



12 février – Omaha, NE – La salle d’attente



14 février – Belvidere, IL – The Apollo Theatre



15 février – Joliet, IL – La Forge



19 février – Baltimore, MD – Soundstage (pas de SPIRITWORLD)



21 février – Richmond, VA – The Broadberry (pas de SPIRITWORLD)

