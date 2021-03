La négligence de la famille royale qui a dénoncé les actes racistes

La broche blackamoor de la princesse de Kent

Peu de gens savent que lors d’un dîner de Noël auquel Meghan Markle a assisté, Princesse Michael de Kent elle portait la broche blackamoor sur le revers de son manteau, un type de bijou plutôt controversé. Il s’agit d’un buste de femme afro-descendante portant une robe dorée et une sorte de couronne.

À l’époque, des médias tels que Le Daily Mail a assuré qu’il s’agissait d’une pièce « insensible à la romantisation de l’esclavage de l’époque », notamment en raison du fait qu’elle était utilisée par un membre de la famille royale et mettait en évidence la distinction raciale et l’origine des ancêtres de Meghan, le puis la fiancée de Harry.

Princesse Michael de Kent.

(David Hartley / Shutterstock)



La princesse Michael de Kent s’est par la suite excusée en déclarant qu’à d’autres occasions, elle n’avait offensé personne. De plus, il a souligné qu’il n’avait jamais été considéré que le bijou pouvait être offensant.

Le Commonwealth des Nations

Jusqu’à l’année dernière, la Barbade a cessé d’avoir Elizabeth II à la tête de l’État. Le Premier ministre Mia Mottley a déclaré: «il était temps de mettre votre passé colonial derrière vous». Avant cette décision, en 2012, le prince William et Kate Middleton ont joué dans plusieurs images controversées. Sur les photos, on voit le duc et la duchesse de Cambridge assis sur une sorte de trône porté sur les épaules d’un groupe d’hommes de couleur se dirigeant vers l’avion de Marau.